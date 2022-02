Cum arată Fetița Zurli în haine obișnuite. Vero Căliman se costumează zilnic pentru copii

Fetița Zurli este personajul preferat al multor copii din faimoasa gașcă, ea fiind interpretată de actrița Vero Căliman.

Cum arată Vero Căliman îmbrăcată în haine obișnuite

În afara orele când este cea mai iubită fetiță din România, renunță la hainele strălucitoare și la costumațiile specifice.

Puțini știu cum arată ea, de fapt, în haine obișnuite, mai ales având în vedere că a devenit faimoasă prin interpretarea acestui personaj.

Vero Căliman are 33 de ani și iubește copiii și în afara locului de muncă.

Ea face parte din încă de la început, dar drumul ei către actorie și către echipa Mirelei Retegan nu a fost unul simplu.

Își iubește meseria și consideră că este un exemplu perfect al faptului că visurile devin realitate atunci când sunt însoțite de muncă multă.

Vero Căliman spunea că muncește de dimineața până seara, dar îi place mult ceea ce face.

„Cam așa arată o zi din viața mea: lucrez de dimineață până seara la fabrica de magie…

Iar faptul că, alături de Tanti Prezentatoarea și de toată Gașca reușim să intrăm în casele copiilor în fiecare duminică e o dovadă clară că această fabrică chiar există, că oricine, dacă muncește suficient de mult, poate să-și îndeplinească visurile”, a spus ea, conform

Cine e, de fapt, Veronica Căliman

Veronica Căliman are 33 de ani și s-a născut în județul Neamț. Ea s-a mutat la București pentru a urma studiile de actorie și a terminat Facultatea de Arte din cadrul „Universității Hyperion”.

Aceasta chiar povestește că a avut mereu o iubire specială pentru toții copiii, iar primii bani pe care i-a câștigat vreodată au fost din baby sitting, pe vremea când avea doar 11 ani.

Vero Căliman a ajuns să se întâlnească cu Mirela Retegan prin intermediul fiicei acesteia, iar de aici până la o colaborare profesională și o strânsă prietenie a fost doar un pas.

„Eu cu copiii am o poveste lungă. Am câştigat primii mei bani la 11 ani şi jumătate când am început să fiu baby-sitter pentru copilul unei vecine, care mi-era foarte drag.

Dacă stau şi mă gândesc, tot timpul am avut o legătură specială cu copiii”, a povestit ea, într-un pentru Radio România Internațional.