Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto

Mayra Daria, fiica lui Ilie Dumitrescu pare că este ”mândria” familiei. În repetate rânduri, fostul jucător de fotbal a lăudat-o pe aceasta și chiar nu e de mirare de ce. Cum arată însă?

ADVERTISEMENT

Câți copii are Ilie Dumitrescu

Este vorba despre Dani, în vârstă de 36 de ani și Sică în vârstă de 31 de ani, din primul mariaj, cu Nela. Cei doi au divorțat în 1993, iar ulterior, fostul fotbalist s-a recăsătorit.

Ilie Dumitrescu și Letiţia Badea s-au cunoscut în 1994 și s-au despărțit în 2007. Din cea a doua căsnicie au rezultat alți doi copii. Este vorba despre Toto, în vârstă de 27 de ani și Mayra Daria, care are 19 ani.

ADVERTISEMENT

Și se pare că despre fiica sa, Ilie Dumitrescu a avut doar cuvinte de laudă. Mayra și Toto sunt diferiți, dar se înțeleg de minune. La un moment dat, acesta a și vorbit despre relația dintre copiii săi.

Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu și cu ce se ocupă

Fiica lui Ilie Dumitrescu este studentă la SNPA în prezent. Iar fostul fotbalist spune că Mayra are ”calități deosebite”. De altfel el consideră că acest lucru este moștenit chiar din partea sa.

ADVERTISEMENT

Atât Mayra cât și Toto au beneficiat de o educație foarte importantă, la Cambridge. Iar deși ambii sunt diferiți, Ilie Dumitrescu spune că a investit în educația lor atât cât a putut.

ADVERTISEMENT

„Da, este o relație specială între Toto și Mayra. Amândoi au beneficiat de educația primită la una dintre cele mai importante unități de învățământ din lume, de la Cambridge. E un sentiment profund când îi vezi cât de bine se înțeleg și ce relație frumoasă au.

Mayra are calități deosebite. E superprofesionistă, pot spune că a moștenit asta de la mine, e studentă la SNSPA acum. Toto e stilat, manierat, mereu atent, profesionist și el, contează mult educația. Eu mereu am avut chestia asta, am ținut ca ai mei copii să fie educați. Te ajută foarte mult în viață.

ADVERTISEMENT

De aceea am și ținut să facă școala britanică. Pentru că acolo te formezi ca om, își poți alege materiile, te învață cum să-ți găsești drumul în viață, este foarte important. Sunt mândru de toți copiii mei și mă bucur că am parte de ei”, a spus Ilie Dumitrescu, pentru digisport.ro.

Ce probleme a întâmpinat Ilie Dumitrescu cu copiii săi de-a lungul timpului

Dacă despre fiica sa, Mayra, Ilie Dumitrescu are doar cuvinte de laudă, iată că nu același lucru îl putem spune și despre ceilalți copii ai săi. Sică și Toto, spre exemplu, au probleme cu legea.

Spre exemplu, în 2021, Sică a fost condamnat pentru trafic de droguri la închisoare cu suspendare. De cealaltă parte, Toto a ajuns în arest după ce .

Menționăm faptul că Toto este actor, iar înainte de acest incident, Ilie Dumitrescu spunea că tânărul a moștenit această latură de la mama sa. Totodată, el în cataloga pe fiul său ca fiind ”strălucitor” și s-a arătat încânta de drumul ales de acesta.

„Cred că latura artistică a moștenit-o de la maică-sa, cel mai probabil. Am investit mult în el, în educația lui, a mers la grădiniță britanică. Este un tânăr frumos, și ceilalți copii ai mei sunt frumoși, dar el strălucește.

Și-a ales drumul acesta și mă bucur că a găsit o zonă în care este foarte bun, dă cel mai bun randament, ca să folosesc o expresie din sport”, a declarat Ilie Dumitrescu, despre Toto, conform okmagazine.ro.