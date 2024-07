Cum arată fiica lui Marius Tucă. Daria a împlinit 26 de ani și a primit un cadou special

Marius Tucă s-a retras de câțiva ani din lumina reflectoarelor, însă continuă să activeze în domeniul jurnalismului. În plus, chiar dacă fiica sa este deja adult, este și tată cu normă întreagă. Daria a împlinit recent 26 de ani, iar tatăl său i-a făcut un cadou special.

Cum arată fiica lui Marius Tucă

Marius Tucă este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața sa personală. Totuși, , a fost și ziua fiicei sale. Daria a aniversat 26 de ani.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, i-a făcut cadou o parte din sufletul său, așezată pe hârtie. Jurnalistul i-a scris copilului său o poezie, în care a adunat toată emoția. Și nu i-a dăruit-o doar Dariei, căci a ales să o publice în mediul online, împreună cu o fotografie a fetei.

„Cum viaţa mă răsfaţă zi de zi/ Şi ziua mea e-n fiecare zi/ Atunci ziua în care e ziua mea de naştere/ E o zi oarecare/ Ziua cu rele şi cu bune/ Soro lume/ Dar ziua cu cel mai frumos nume/ Ziua Dariei, numele Dariei/ La mulţi ani, Daria!”, este textul scris de Marius Tucă.

ADVERTISEMENT

Daria este de o frumusețe răpitoare, cu părul brunet, tuns până la umeri și cu ochi mari, pătrunzători. Și, în afară de calitățile fizice, este muncitoare și a studiat Regie-Film, la o facultate de prestigiu din Londra.

Cu ce se ocupa fiica jurnalistului

Daria a ales o cale profesională total diferită de cea a tatălui său. a vorbit, într-un interviu recent, despre faptul că îi simte lipsa ori de câte ori nu sunt împreună.

ADVERTISEMENT

„A făcut Regie-Film, a avut un film de absolvire pe care l-a trimis și a luat un premiu la un festival la Roma, un film de comedie. Are drumul ei. Eu mă gândesc la ea în permanență. Este o relație pe care am construit-o din prima zi, din prima zi în care ne-am cunoscut.

Pentru că am apărut puțin mai târziu în viața ei, când ea spunea deja „mamă’ și eu nu știam că spune pentru că programul era de așa natură. Și de atunci vorbim aproape în fiecare zi, ne sfătuim. E acolo.

ADVERTISEMENT

Am dus-o în lumea asta a mea, în teatru, fac un festival de teatru, în lumea muzicii, fac un festival de muzică în Vama Veche și tocmai mă străduiesc să fac ediția a 15-a și tot ce înseamnă artă. Cred că am crescut-o frumos și atunci e mult mai simplu să am o relație cu ea atât de frumoasă”, a scris Marius Tucă