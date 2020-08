Cum arată fiul de 21 de ani al Ancăi Țurcașiu. Radu Georgescu învață pe brânci și este la fel de frumos ca mama lui

Chiar dacă a trecut printr-un divorț dureros, Anca Țurcașiu are toate motivele să se considere o femeie fericită și împlinită. La cei 48 de ani ai săi, îndrăgita artistă arată incredibil și se bucură de un real succes pe litoral, unde va cânta până la sfârșitul sezonului estival și nu ne-ar mira deloc dacă ar începe o nouă poveste de dragoste cu unul din admiratorii care abia așteaptă să-i intre în grații.

În plus, fiul său urmează cursurile Facultății de Inginerie Spaţială din București și visează la o carieră de succes într-un domeniu care nu este accesibil oricui. Unde mai pui că a moștenit frumusețea mamei și pune pe jar toate fetele care roiesc în jurul lui mai ceva ca albinele la stup.

Cu toate acestea, nu este un mare fan al cluburilor de noapte, ci preferă să petreacă timpul alături de familie și cei câțiva prieteni pe care îi alege cu foarte multă grijă, după cum a mărturisit chiar interpreta de muzică ușoară.

Cum arată fiul Ancăi Țurcașiu. Are 21 de ani și vrea să devină inginer de aviație

„E legat de prieteni, de familie, nu vrea să plece sub nici o formă din ţară”, spunea Anca Țurcașiu în urmă cu ceva timp, exprimându-și, totodată, convingerea că fiul său va reuși să devină un inginer de aviație desăvârșit.

Și nu putem deloc să o contrazicem, mai ales când vedem cât de mult se dedică Radu cursurilor și ce eforturi face pentru a-și îndeplini visul. În plus, imediat după examenul maturității, tânărul a preferat să muncească pentru a-și câștiga existența prin propriile forțe, în loc să se distreze cu gașca de prieteni, cum procedează majoritatea absolvenților de liceu.

Anca Țurcașiu a divorțat de bărbatul care i-a fost partener de viață peste 20 de ani

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului!

Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ ca să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit!

Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi-ați fost alături în această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!”, a scris Anca Țurcașiu pe contul său de Facebook.

Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, în condițiile în care cei doi erau împreună de mai bine de 22 de ani și nimic nu părea să anunțe un astfel de deznodământ. Între timp, însă, medicul stomatolog s-a mutat din vila din Corbeanca, așa că nu mai există cale de împăcare.

