Cum arată fiul lui Arnold Schwarzenegger. A dat lovitura la primul concurs la care a participat

ADVERTISEMENT

Fiul nelegitim lui Arnold Schwarzenegger calcă pe urmele celebrului actor și sportiv. Joseph Baena a dat lovitura la primul concurs la care a participat la finalul săptămânii trecute. Evenimentul care s-a desfășurat în Denver i-a adus un mare noroc bărbatului.

Reușita bifată de băiatul lui Arnold Schwarzenegger

Joseph Baena (28 ani), băiatul lui Arnold Schwarzenegger (78 ani) și al lui Mildred Baena, menajera familiei actorului, a ajuns în lumina reflectoarelor. Tânărul născut pe 2 octombrie 1997 a păstrat numele mamei sale, cu toate că a aflat cine este tatăl său biologic când avea 13 ani.

ADVERTISEMENT

În anul 2011 descoperea că renumitul actor a cărei îi este părinte, cei doi având o legătură destul de bună în prezent. A absolvit Universitatea Pepperdine din Malibu, California, în 2019. E licențiat în business, dar în același timp a început o carieră în actorie.

De asemenea, este pasionat de culturism, activitate unde a reușit să se bucure de o mare victorie. În urmă cu aproximativ o săptămână s-a impus la competiția NPC Natural Colorado, la trei categorii diferite de greutate, semn că sportul este încă un element comun pe care-l are cu tatăl său.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme a subliniat că a muncit enorm alături de figura paternă, fără a apela la serviciile unui antrenor. Joseph Baena e extrem de mândru de această lovitură, dovadă că a lăsat un mesaj sugestiv pe rețelele de socializare, acolo unde are parte de o comunitate mare.

ADVERTISEMENT

„Misiune îndeplinită! NPC Colorado natural. Clasa de culturism deschis masculin cu greutate grea – 1. Clasic masculin Physique True Novice – 1st. Novice clasic fizic pentru bărbați – primul. Classic Classic Physique Open Class C – a 2-a”, a scris fiul lui Arnold Schwarzenegger, pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Cui îi datorează fiul lui Arnold Schwarzenegger această victorie

„Trebuie să le mulțumesc partenerilor mei de antrenament. Am făcut toată pregătirea împreună și am făcut-o pe stil vechi! Fără antrenor, doar prieteni care se împing unii pe alții peste limitele noastre și se susțin unul pe altul.

Am crescut, am râs și am învățat multe împreună. Despre asta e vorba”, a completat băiatul lui Arnold Schwarzenegger, într-o altă postare de pe aceeași rețea de socializare. Joseph Baena mai deține în palmaresul personal și alte titluri importante.

ADVERTISEMENT

Până la această vârstă a câștigat Mr. Universe de 5 ori și Mr. Olympia de 7 ori. Astfel, a dominat culturismul, fiind felicitat de multă lume pentru victoriile sale, dar și de celebrul său tată. Cu siguranță, celebrul actor este onorat de această reușită.

În altă ordine de idei, Arnold Schwarzenegger și-a făcut o carieră în culturism încă de la vârsta de 14 ani. A început să se antreneze cu greutăți un an mai târziu, având un . Apoi, a trecut la nivelul competițional, lăsând deoparte fotbalul pe care deja îl practica de mai multă vreme.