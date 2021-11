Cum arată fiul lui Firicel din Las Fierbinți. Tânărul și-a sărbătorit ziua de naștere

Cuzin Toma, cunoscut pentru rolul lui Firicel din „Las Fierbinți”, le-a arătat internauților o imagine cu fiul săi, Nicodim. Adolescentul și-a sărbătorit ziua de naștere zilele trecute, iar actorul i-a pregătit o surpriză.

Nicodim a împlinit vârsta de 15 ani, iar tatăl său este mândru de el. Actorul de la Pro TV i-a transmis un mesaj băiatului său și a postat o fotografie cu el pe contul de Instagram.

Cum arată fiul lui Firicel din Las Fierbinți

Fiul lui și-a sărbătorit ziua de naștere pe 27 noiembrie. Cu această ocazie, actorul i-a transmis public un mesaj cu această ocazie specială.

„Nicodim Toma. 15 ani. Când? Unde? Cum? Să trăiești frumos, băiatul lui tata! La mulți ani”, a scris Cuzin Toma în dreptul unei fotografii alături de băiatul lui.

În urmă cu câteva luni, îndrăgitul actor a sărbătorit-o și pe fiica lui, care a împlinit 12 ani. În august, Cuzin Toma a postat o imagine în care apare alături de Meda.

Cine este soția lui Cuzin Toma

, în vârstă de 44 de ani, este căsătorit cu Cristina Toma. Cei doi se cunosc de mult timp, de când aveau doar 16 ani.

„Am cunoscut-o pe un lac, unde se duceau copiii să facă baie. Am văzut-o şi trei ani n-am mai văzut nimic în faţa ochilor”, a povestit Cuzin Toma pentru , acum câțiva ani.

Cei doi nu au mai vorbit o perioadă, dar s-au reîntâlnit după câțiva ani și atunci a început povestea or de dragoste.

„Ea venea doar în vacanţe la ţară. Am căutat-o, am urmărit-o şi am văzut-o doar de vreo trei ori în cei trei ani.

Eu oricum eram un puşti de 16-17 ani, incapabil să vorbească sau să-şi articuleze vreun gând. Plus că eu lucram în mină, ea terminase liceul de arte plastice la Craiova.

Ne-am întâlnit la discotecă, am scăpat-o de golani (râde). A doua zi ne-am întâlnit pe stradă, am intrat cu ea în vorbă, am cucerit-o cu vorbe dulci, cu bunătate şi îngăduinţă, şi din momentul ăla nu ne-a mai despărţit nimic”, a povestit actorul pentru sursa citată.

Cristina Toma este artist plastic. Împreună cu soțul ei și cu fiul lor, Nicodim, au jucat în filmul „Comoara” (2015), regizat de Corneliu Porumboiu.

Și fiica lor, Meda, a jucat într-un film de groază la doar șase ani, „Vânătorul de spirite” (2017).