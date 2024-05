Cum arată fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă la vârsta de 10 ani. Imagine rară cu Vlad

Vlad, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă a împlinit 10 ani. Evident, momentul nu avea cum să treacă pur și simplu pentru întreaga familie, astfel că a fost imortalizat în mai multe imagini.

Cum arată fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă la vârsta de 10 ani

. Deși nu s-au căsătorit niciodată, cei doi se completează reciproc și s-ar părea că se înțeleg de minune. Mai mult de atât, au o familie superbă.

Ambii parteneri au devenit părinți în urmă cu un deceniu. Astfel, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă a împlinit recent 10 ani. Și se pare că părinții au fost atenți la detalii și i-au organizat o petrecere cu adevărat deosebită.

Carmen Brumă a publicat în mediul online mai multe imagini cu fiul său. Se pare că ziua lui Vlad a fost organizată într-un un loc special amenajat pentru copii. Acolo, întreaga familie s-a distrat de minune.

„Retrospectivă săptămâna trecută: 10 ani cu Vlad! Mulțumim pentru urări!”, a scris Carmen Brumă în dreptul imaginilor postate. Și evident, comentariile au început să curgă. Nu puțini au fost cei care i-au transmis urări lui Vlad și i-au felicitat pe părinți.

De ce imaginile cu Vlad sunt atât de rare

Menționăm faptul că imaginile cu Vlad sunt unele destul de rare. Se pare că fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă nu este atât de expus pe internet. Iar la un moment dat, chiar partenera de viață a prezentatorului tv a vorbit despre acest subiect.

Carmen Brumă dezvăluia că preferă să posteze imagini destul de rar cu el. Există o mulțime de motive în acest sens, însă ea consideră în special că acest lucru nu ar fi corect față de fiul lor.

„Am pus fotografii cu el, dar extrem de rar. Motivele sunt atât cele enumerate de tine, plus faptul că am simţit că nu e corect faţă de el deocamdată. Nu ştiu să explic foarte bine, dar pur şi simplu am simţit asta!”, a declarat Carmen Brumă pentru viva.ro, acum ceva timp.

. Având în vedere că el și Carmen Brumă nu sunt căsătoriți, ambii și-au dorit un nume cât se poate de scurt și se pare că l-au și găsit rapid.

„Pentru că pe el îl cheamă Badea-Brumă, pe copil, am zis, totuși, să aibă un prenume scurt, Massachusetts fiind… lung. Atunci, Vlad. (…). E un tip foarte interesant, foarte, foarte interesant. E un tip natural talentat să meargă la apă mare ceea ce pentru mine e înspăimântător”, a povestit acesta.