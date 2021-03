Cum arată Florin Ristei tuns la chelie. Juratul de la X Factor și-a surprins fanii pe Instagram

Florin Ristei i-a surprins pe fani cu ultima sa postare, în care le-a arătat fanilor cum arată tuns la chelie. Juratul de la „X Factor” este indecis și nu știe cum să se tundă, așa că a apelat la ajutorul internauților.

Artistul s-a fotografiat cu părul lung și cu barbă, dar și fără păr, ceea ce a stârnit un val de reacții din partea urmăritorilor. Florin Ristei nu este tocmai adeptul transformărilor majore, acesta fiind încă un motiv de șoc pentru toată lumea.

Din fericire, nicio poză nu este reală, ci doar trucată, așa că Florin Ristei și fanii s-au amuzat pe cinste. Unii chiar i-au oferit, în glumă, sugestii despre cum ar putea să-și aranjeze părul.

Florin Ristei i-a luat prin surprindere pe urmăritorii de pe Instagram și a postat mai multe fotografii cu diverse tunsori, inclusiv una fără păr. Artistul și-a întrebat fanii care să fie următoarea lui tunsoare, însă ce mai mulți au preferat să rămână așa cum este la momentul actual.

Imaginea care i-a șocat pe toți a fost cea în care vedeta de la Antena 1 apare fără niciun fir de păr în cap, lucru care a stârnit amuzamentul fanilor. Aceștia au remarcat asemănarea dintre Ristei și Mihai Bendeac și au râs cu lacrimi în secțiunea de comentarii.

De asemenea, Florin Ristei a postat și o fotografie cu părul cărunt, iar unul dintre internauți i-a transmis că oricum va ajunge să arate așa în câțiva ani, fie că apelează sau nu la o schimbare de look.

„Bendeac, direct! :))/ Nu. Nu. Nu si in niciun caz/ Te tunzi din par scurt in par lung ? Te crezi in Gta/ Ramai asa cum ești!!!/ Baa ești urat cu barba/ Doamne fereste/ Mai bine nu…/ Eu zic să îți faci codițe mai bine”, au fost doar câteva dintre sutele de comentarii.

Recent, artistul a topit inimile fanilor cu o imagine de colecție pe rețelele de socializare. Florin Ristei a postat o fotografie cu motanul său de cinci anișori, care dormea liniștit într-o cutie, spre bucuria urmăritorilor, care s-au bucurat să-l vadă pe blănos.

Florin Ristei este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune, dar și un cântăreț talentat, dovada fiind melodiile lansate de-a lungul timpului și colaborările cu nume mari din industria muzicală românească.

