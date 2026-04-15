Cum arată fostul fotbalist de la FCSB după ce și-a făcut implant de păr. Transformarea e spectaculoasă

Considerat în urmă cu ceva vreme unul dintre cei mai promițători portari români, Valentin Cojocaru, a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Iată cum arată în momentul de față fostul fotbalist de la FCSB, după ce și-a făcut implant de păr.

Și-a făcut implant de păr și acum e total schimbat

Valentin Cojocaru (30 ani) este un fotbalist român care joacă pe postul de portar la Pogoń din Ekstraklasa. La începutul anului a fost A fost numit cel mai tânăr sportiv ce a evoluat pentru formația patronată de celebrul Gigi Becali.

După ce și-a încheiat contractul în 2017 a schimbat mai multe echipe din țară și de peste hotare. De asemenea, a recurs la o transformare importantă în ceea ce privește aspectul fizic. Se numără printre bărbații care au apelat la o intervenție tot mai folosită de cei care se confruntă cu alopecia.

A decis să lupte cu căderea părului, iar la finalul lui 2023 a ajuns pe mâinile doctorilor. Goalkeeper-ul nu a stat pe gânduri, și-a făcut implant de păr, iar acum arată complet diferit față de perioada în care suferea de această problemă. Se pare că procesul i-a fost de un real ajutor în această situație.

Fostul portar de la FCSB a publicat mai multe imagini cu noul său look. În fotografii se observă că nu mai are deloc fruntea goală și că intervenția i-a regenerat podoaba capilară. În prezent, are părul mult mai des. Mai mult decât atât, cunoscutul sportiv are mai multă încredere în sine.

Fostul fotbalist de la FCSB pe urmele unui sportiv de renume

Valentin Cojocaru calcă pe urmele unor sportivi de renume la capitolul implant de păr. Fostul portar de la FCSB nu este singurul fotbalist român care a apelat la această intervenție. Unul dintre marii jucători care au recurs la această schimbare de-a lungul timpului este Adrian Mutu (42 ani).

Antrenorul a ajuns în atenția presei din Marea Britanie la scurtă vreme după ce a hotărât să facă această transformare radicală. Jurnaliștii englezi nu au uitat nici de trecutul controversat al fostului jucător de la Chelsea, care a avut neplăceri după ce a consumat substanțe interzise.

„Fostul atacant de la Chelsea, Adrian Mutu, a arătat transformarea incredibilă după un tratament de transplant de păr, la 5 luni de la intervenția suferită.

Mutu a fost cunoscut pentru personalitatea sa unică, cu povești legendare despre testele de droguri picate, dar și aventurile extrasportive”, au notat gazetarii britanici, conform .