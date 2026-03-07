Cum arată fotbalistul depășit în carieră doar de Leo Messi. Cu ce se ocupă în prezent, la 57 de ani

ADVERTISEMENT

Ocupă locul 2 în topul celor mai buni marcatori din istoria naționalei Argentinei. Iată cum arată și cu ce se ocupă la 57 de ani fotbalistul depășit în carieră doar de Leo Messi. Fostul atacant a lăsat în urmă pasiunea pentru sport.

Ce se mai știe despre sportivul întrecut de Leo Messi

Gabriel Batistuta s-a născut pe 1 februarie 1969, în Avellaneda, provincia Santa Fe. A venit pe lume într-o familie cu posibilități materiale reduse, însă a reușit să-și facă un nume important în fotbalul profesionist.

De-a lungul timpului a fost un marcator feroce și o veritabilă legendă. A devenit un idol în Florența și Buenos Aires, ocupând poziția a doua în ceea ce privește calitatea de cel mai bun marcator din istoria naționalei Argentinei. E întrecut doar de Leo Messi.

Fotbalistul a devenit în 1998 . Ajuns la vârsta de 57 de ani s-a întors în orașul natal. Aici s-a concentrat pe familie, dar și pe afaceri.

A pus bazele unor businessuri de top, orientându-se în special spre domeniul agricol. După ce a ieșit din lumina reflectoarelor, Gabriel Batistuta a dezvoltat mai multe proiecte. Printre acestea se numără gestionarea exploatațiilor agricole.

De asemenea, a mizat pe întreprinderile conexe. Fostul atacant, retras din activitate în 2005, administrează în momentul de față circa 20.000 de hectare de terenuri agricole. Pământul este cultivat cu soia, porumb și floarea-soarelui.

Mai mult decât atât, celebrul fotbalist argentinian se ocupă cu creșterea animalelor. În ograda sa se găsesc în special bovine. Totodată, dezvoltarea pășunilor este un alt obiectiv pe care se axează în prezent, combinând tradiția cu modernul.

Fostul sportiv, bunic pentru a doua oară

Gabriel Batistuta este foarte mulțumit cu traiul pe care-l duce. A avut o carieră înfloritoare, cu toate că fotbalul a fost văzut doar ca o meserie. În prezent, fostul atacant deține o firmă de construcții și un ranch cu care se mândrește îm social media.

Tot pe rețelele de socializare a postat imagini cu nepoții săi. E foarte încântat de această ipostază, mai ales că în urmă cu puțin timp a devenit bunic pentru a doua oară. La 57 de ani, cu barbă albă, se încadrează perfect în această postură.

E fericit cu familia sa și cu partenera de viață, Irina, pe care o știe din adolescență. A cunoscut-o când avea 15 ani și de atunci sunt de nedespărțit. Au împreună 4 copii, primul nepot din partea urmașilor venind pe lume în 2022.

Sfaturile primite de fotbalist de la Marcelo Bielsa

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme, Gabriel Batistuta a discutat despre mentorul său. Deși a dezvăluit care au fost îndemnurile pe care le-a primit din partea lui Marcelo Bielsa.

„Mi-a spus că am un potențial uriaș, că pot ajunge cel mai bun atacant din lume. A repetat de foarte multe ori că, din punct de vedere al atitudinii, trebuie să existe tot timpul un echilibru perfect între motivație și modestie.

Știa deja că muncesc foarte mult, așa că de acest aspect nu s-a mai legat. El (n.r – Bielsa) a fost cel mai important antrenor din câți am avut. M-a învățat tot ce știu. Avea și câteva idei mai nebunești, dar care s-au dovedit a fi extrem de inspirate.

Țin minte că atunci când ploua, ne scotea la antrenament, ca să ne îmbunătățim capacitatea fizică și să ne adaptăm mai ușor condițiilor nefericite din timpul meciurilor”, a spus Gabriel Batistuta, conform .