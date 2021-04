Gabriel Dorobanțu a stat departe de lumina reflectoarelor o bună perioadă, însă va fi văzut cât de curând pe micile ecrane. Artistul a trecut prin momentele dificile la sfârșitul anului trecut, atunci când a fost infectat cu coronavirus.

În următoarea ediție a emisiunii „Te Cunosc de Undeva”, Gabriel Dorobanțu va avea un moment demn de aplauze în cadrul show-ului. În această sâmbătă, tema emisiunii prezentate de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși are ca tema gala dedicată muzicii de dragoste.

La 68 de ani, cântărețul este într-o formă fizică de zile mari și va deschide gala din această sâmbătă a show-ului de la Antena 1.

Cum arată Gabriel Dorobanțu după o lungă perioadă de absență. Artistul s-a transformat vizibil

Gabriel Dorobanțu este, cu siguranță, unul dintre cei mai apreciați artiști din anii ’80, însă nu a mai apărut la televizor atât de des pe cât o făcea înainte. Interpretul celebrei melodii „Hai, vino iar în gara noastră mică” va putea fi văzut de telespectatori în ediția de sâmbătă a emisiunii „Te Cunosc de Undeva”.

Renumitul artist arată foarte bine la vârsta lui, ba chiar a mai pus câteva kilograme și și-a vopsit părul. iar în acest weekend va avea un moment fabulos în cadrul transforming show-ului, scrie libertatea.ro.

Apariția lui i-a emoționat pe jurați, care au avut numai cuvinte de laiudă pentru el. „Dacă ar fi să facem o listă a titlurilor de succes din repertoriul lui Gabi, ne-ar lua o emisiune! Eşti o minune de om!”, i-a transmis Aurelian Temișan.

Andreea Bălan i-a spus cântărețului că i-ar plăcea să participe la îndrăgitl show de la Antena 1 în calitate de concurent: „Sunteţi o apariţie rară şi foarte specială, ne-ar plăcea să veniţi mai des pe la noi, poate să şi concuraţi la un moment dat!”, a declarat aceasta.

Gabriel Dorobanțu a fost infectat cu coronavirus

În decembrie, Gabriel Dorobanțu s-a confruntat cu Covid-19 și a fost internat la spital timp de aproape două săptămâni, luptându-se pentru viața lui. Artistul nu a avut o formă ușoară a bolii, însă trecut cu bine peste acest impas din viața lui și le-a mulțumit cadrelor medicale pentru implicare.

Artistul a fost internat într-un spital din Băicoi, Prahova, județ în care a decis să se retragă pentru a scăpa de aglomerația din București. În prezent, Gabriel Dorobanțu locuiește în comuna Cornu, o zonă liniștită și aproape de munte.

„Faptul că am plecat de vreo 18 ani din București înseamnă mare lucru. Eu nu m-am retras din activitate așa cum credeți voi și cum spuneți voi mereu, eu am plecat din București pentru că am vrut să respir aer curat și atâta tot”, a declarat artistul la un moment dat, potrivit spynews.ro.