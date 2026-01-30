Sport

Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf”, cu câteva ore înainte de Dinamo – Petrolul. Anunțul administratorului. Foto

Înainte de meciul dintre Dinamo și Petrolul Ploiești, ce se va disputa pe Arcul de Triumf, cei care se ocupă de stadionul bucureștean au arătat cum se prezintă gazonul.
Mihai Alecu
30.01.2026 | 17:00
Cum arata gazonul de pe Arcul de Triumf cu cateva ore inainte de Dinamo Petrolul Anuntul administratorului Foto
Care este starea gazonului înainte de Dinamo - Petrolul
Discuțiile cu privire la gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf au fost accentuate în ultimele zile, asta chiar dacă președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dat asigurări la FANATIK SUPERLIGA că totul este la un nivel bun.

Cum arată gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf înainte de Dinamo – Petrolul

Administratorii stadionului au emis un comunicat în ziua partidei dintre Dinamo și Petrolul prin care au explicat că au făcut toate eforturile pentru ca duelul să fie desfășurat în cele mai bune condiții.

„În această seară, stadionul Arcul de Triumf găzduiește partida de fotbal dintre Dinamo București și Petrolul Ploiești, în contextul în care Arena Națională nu a putut fi pusă la dispoziție pentru disputarea acestui meci. Pentru sportul românesc, Arcul de Triumf nu a fost niciodată o soluție de avarie. A fost și rămâne o soluție funcțională, asumată și disponibilă, atunci când alții au spus „nu”. De-a lungul timpului, stadionul nostru a fost o casă deschisă – pentru fotbal, pentru rugby și pentru competiții interne și internaționale. (…)

De fiecare dată când sportul românesc a avut nevoie de o soluție imediată, funcțională și conformă, Arcul de Triumf a fost prezent. Nu conjunctural, ci constant. Nu selectiv, ci deschis tuturor. Acest rol, asumat în mod repetat, presupune însă un efort administrativ, tehnic și financiar care nu poate fi susținut la nesfârșit doar prin improvizație și bună-credință.

Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” nu promite imposibilul și nu acceptă să fie plasat într-o lumină incorectă. Oferim soluții reale, în condiții reale, cu responsabilități clare și asumate. În această seară, dincolo de constrângeri și realități administrative, Arcul de Triumf își face din nou datoria față de sport. Pentru competiție, pentru suporteri și pentru ideea de normalitate. Pe teren, cel mai bun să câștige”, a fost anunțul administratorilor de la Arcul de Triumf.

Gazon Arcul de Triumf
Cum arată gazonul pe Arcul de Triumf înainte de Dinamo – Petrolul

Motivul pentru care Dinamo s-a mutat temporar de pe Arena Națională

Dinamo a jucat toate meciurile din ultimele 4 luni pe Arena Națională, acolo unde conducătorii echipei au spus că vor să fie disputate toate partidele, în condițiile în care este posibil. Totuși, șefii grupării alb-roșie s-au lovit de o problemă care este cauzată de marea rivală, FCSB.

Concret, formația condusă de Elias Charalambous a jucat joi cu Fenerbahce pe Arena Națională și urmează să aibă duminică un alt meci pe teren propriu cu Csikszereda. Pentru că temperaturile sunt foarte scăzute și afectează starea terenului, conducătorii lui Dinamo au decis că este cel mai bine să joace următoarele două meciuri de pe teren propriu pe Arcul de Triumf.

