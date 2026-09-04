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Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” cu o zi înainte de Dinamo – FCSB. Foto exclusiv

Derby-ul Dinamo - FCSB din etapa a 8-a din SuperLiga se dispută pe stadionul „Arcul de Triumf”. Fanatik a mers la fața locului pentru a vedea starea gazonului. Cum se prezintă suprafața de joc, de fapt.
Mihai Dragomir
04.09.2026 | 12:44
Cum arata gazonul de pe Arcul de Triumf cu o zi inainte de Dinamo FCSB Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
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Starea gazonului de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - FCSB. Foto: Renato Anghelescu/Fanatik.
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Dinamo va disputa derby-ul cu FCSB pe „Arcul de Triumf”. Arena din Capitală este varianta finală aleasă pentru acest meci, iar FANATIK a mers la fața locului pentru a inspecta starea gazonului. Cum arată iarba, de fapt, cu o zi înaintea marelui duel.

Starea gazonului de pe „Arcul de Triumf” înaintea derby-ului Dinamo – FCSB

Derby-ul Dinamo – FCSB se joacă sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30, în cadrul etapei a 8-a din SuperLiga. „Câinii” au început deja cu ironiile la adresa rivalei, iar întreaga lume a fotbalului românesc așteaptă să vadă cine se va impune în noul episod al confruntărilor directe. Însă nu doar jucătorii și ambiția contează, ci și gazonul pe care aceștia vor evolua.

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FANATIK a mers pe stadionul „Arcul de Triumf” cu 24 de ore înaintea meciului. Terenul a fost semănat, iar porțiunile unde au existat goluri au acum iarbă care a crescut cu 1 cm. Starea terenului tot nu este perfectă, fiind afectat de temperaturile foarte mari care au fost pe parcursul verii recent încheiate.

Gazon Arcul de Triumf Dinamo - FCSB
Starea gazonului de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo – FCSB. Foto: Renato Anghelescu/Fanatik.

 

Penultimul meci de fotbal jucat aici a fost cel al echipei Dinamo 2, care a reușit să o învingă în deplasare pe FCSB 2, scor 1-0, în meciul din prima etapă a sezonului din seria 5 a Ligii 3 (vineri, 28 august). Dinamo a câștigat ultimul meci pe „Arcul de Triumf” în etapa 6, când a învins U Cluj cu 2-1, în timp ce FCSB bifase tot aici un 3-2 cu FC Botoșani în runda a 5-a.

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Câți bani plătește, de fapt, Dinamo pentru a juca derby-ul cu FCSB pe „Arcul de Triumf”

Cum Arena Națională nu a mai găzduit fotbal de câteva luni din cauza evenimentelor extra sportive desfășurate în incinta sa, derby-ul Dinamo – FCSB se anunțase pe Cluj Arena, stadion cu capacitate mare care permite accesul unui număr important de suporteri. În cele din urmă, „câinii” au renunțat la deplasarea în Ardeal și au ales să rămână în București, iar chiria pe care o vor plăti pentru acest meci este surprinzător de mică.

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Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf, a dezvăluit că închirierea propriu-zisă costă doar 5.000 de euro. La această sumă se adaugă cheltuielile pentru utilități, curent și parcare. „Chiria propriu-zisă este de 5.000 de euro la noi”, a declarat Radu Popa, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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FCSB a învins cu 2-1 Dinamo în ultimul meci direct, care a contat în finala barajului pentru calificarea în Conference League. Ultima dispută din SuperLiga s-a consumat în decembrie 2025, iar scorul a fost 0-0.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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