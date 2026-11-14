Sport

Cum arată gazonul de pe Arena Națională înainte de România – Polonia. Galerie Foto

Alex Bodnariu
14.11.2026 | 21:15
Cum arata gazonul de pe Arena Nationala inainte de Romania Polonia Galerie Foto
SPECIAL FANATIK
Probleme cu gazonul de pe Arena Națională! Cum arată suprafața de joc la România – Polonia. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Probleme cu gazonul de pe Arena Națională! Cum arată suprafața de joc la România – Polonia. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Probleme cu gazonul de pe Arena Națională! Cum arată suprafața de joc la România – Polonia. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK Probleme cu gazonul de pe Arena Națională! Cum arată suprafața de joc la România – Polonia. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
Probleme cu gazonul de pe Arena Națională! Cum arată suprafața de joc la România – Polonia
Surpriză neplăcută înainte de România – Polonia! Cum se prezintă gazonul de pe Arena Națională în seara meciului.
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Arena Națională nu se prezintă în cele mai bune condiții la meciul România – Polonia! Gazonul celui mai mare stadion al țării are mai multe zone în care iarba este tocită, iar denivelările sunt vizibile. Jurnaliștii polonezi au tras un semnal de alarmă cu câteva zile înaintea partidei, criticând starea suprafeței de joc de pe arena administrată de Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu.

Probleme cu gazonul de pe Arena Națională! Cum arată suprafața de joc la România – Polonia

România și Polonia se întâlnesc sâmbătă seara, de la ora 21:45, în penultima etapă din Nations League. Zeci de mii de suporteri sunt așteptați pe Arena Națională, însă suprafața de joc nu se prezintă în condiții ideale. Deși gazonul a fost înlocuit în urmă cu doar două luni, terenul prezintă deja semne vizibile de uzură.

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Reporterul FANATIK prezent la Arena Națională a surprins imagini cu suprafața de joc, pe care se observă mai multe porțiuni în care iarba este tocită, dar și unele denivelări. Problemele erau vizibile și la partida FCSB – Corvinul, disputată în urmă cu o săptămână, când terenul se prezenta într-o stare mai proastă. Între timp, gazonul a fost îngrijit, însă nu toate imperfecțiunile au dispărut. Una dintre explicațiile vehiculate pentru deteriorarea ierbii este apariția unei ciuperci.

Polonezii au remarcat problemele gazonului de pe Arena Națională

Starea suprafeței de joc nu a trecut neobservată nici de jurnaliștii polonezi, care au ajuns la București pentru confruntarea din Nations League. Reprezentanții publicației Newsy Sportu au analizat terenul înaintea partidei și au remarcat zonele afectate. Aceștia au publicat imagini de pe Arena Națională și au criticat condițiile în care urmează să se dispute meciul.

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„Starea dezastruoasă a gazonului înaintea meciului România – Polonia! Terenul de pe Arena Națională din București este denivelat și plin de gropi! Gazdele încearcă să îmbunătățească starea gazonului înaintea partidei de sâmbătă”, au scris jurnaliștii polonezi.

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Arena Națională, din nou cu probleme!

Gazonul a fost înlocuit în luna septembrie, după o perioadă în care Arena Națională nu a găzduit meciuri de fotbal. Lucrările ar fi trebuit să asigure condiții bune pentru restul anului, însă primele probleme au apărut destul de repede.

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Arena Națională se află în administrarea Primăriei Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, iar întreținerea suprafeței de joc rămâne un subiect sensibil. Stadionul de peste 55.000 de locuri a avut în repetate rânduri probleme cu gazonul, iar situația actuală ridică din nou semne de întrebare cu privire la modul în care este îngrijită cea mai importantă arenă de fotbal din România.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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