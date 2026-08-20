Sport

Rapid, în alertă! Cum arată gazonul din Giulești după Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku în Champions League. Foto

Meciul Hapoel Beer-Sheva - Sabah Baku din play-off-ul Champions League a afectat destul de mult gazonul din Giulești. Cum arată acum suprafața de joc. Imagini de la fața locului
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
20.08.2026 | 06:05
Rapid in alerta Cum arata gazonul din Giulesti dupa Hapoel BeerSheva Sabah Baku in Champions League Foto
SPECIAL FANATIK
11 poze
Vezi galeria
Cum arată gazonul din Giulești după Hapoel Beer-Sheva - Sabah Baku din Champions League. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
ADVERTISEMENT

Miercuri seară în Giulești s-a jucat meciul Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku, turul play-off-ului din UEFA Champions League. După cum se știe deja foarte bine, israelienii sunt în continuare nevoiți să își dispute în alte țări partidele din cupele europene din cauza războiului din Fâșia Gaza cu diferitele grupări teroriste, printre care se numără Hamas.

Cum arată gazonul din Giulești după Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku 2-1

Gruparea din Israel a câștigat cu scorul de 2-1 după ce a fost condusă încă din minutul 6, atunci când azerii au deblocat tabela grație reușitei semnate de Simic. East în minutul 43 și Zlatanovic în minutul 79 au marcat golurile celor de la Hapoel Beer-Sheva în această partidă, la care au asistat multe personalități din fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

De asemenea, și noul jucător de la FCSB, Arnold Garita, a fost prezent pe stadionul Rapid miercuri seară. Cu această ocazie, el s-a întâlnit și cu Ofri Arad, coechipierul său de la echipa roș-albastră. Din nefericire pentru giuleșteni, gazonul nu s-a prezentat prea bine la acest meci și, în mod evident, la finalul jocului suprafața de joc a ajuns chiar și într-o stare mai avansată de degradare, după cum se poate observa și din imaginile din galeria foto atașată acestui articol.

Cum arată gazonul din Giulești după Hapoel Beer-Sheva - Sabah Baku din Champions League. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
Cum arată gazonul din Giulești după Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku din Champions League. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Suporterii israelieni, prezenți în număr destul de mare pe stadionul Rapid

Hapoel Beer-Sheva își va juca tot în Giulești și meciurile din faza principală a competițiilor europene, indiferent că va fi vorba despre Champions League sau Europa League. Efortul financiar în acest sens este unul destul de mare pentru suporterii echipei din Israel, după cum chiar doi tineri fani au explicat pentru FANATIK înaintea partidei de miercuri seară:

ADVERTISEMENT
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri...
Digi24.ro
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”

„România este un loc foarte frumos. Am venit cu zbor direct până aici. Eu cred că vom câștiga 3-0. Am venit la București și pentru faza ligii din Champions League. Țin cu Beer Sheva din burta mamei mele. Am venit acum 3 zile, iar Bucureștiul este foarte frumos. Oamenii sunt foarte drăguți. Vom fi 1000-1500 de suporteri în această seară. Cumpărăturile au fost mult mai scumpe. Mama iubește cumpărăturile. Pentru a veni la meci trebuie să ai cel puțin 1.000 de dolari”. 

ADVERTISEMENT
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34...
Digisport.ro
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
Champions League, play-off tur, LIVE VIDEO. Ce s-a întâmplat în Giulești la Beer-Sheva...
Fanatik
Champions League, play-off tur, LIVE VIDEO. Ce s-a întâmplat în Giulești la Beer-Sheva – Sabah Baku și toate rezultatele serii
Decizie finală! Unde se joacă Dinamo – FCSB
Fanatik
Decizie finală! Unde se joacă Dinamo – FCSB
De ce a mers, de fapt, Gigi Becali pe Muntele Athos. Patronul FCSB,...
Fanatik
De ce a mers, de fapt, Gigi Becali pe Muntele Athos. Patronul FCSB, însoțit de călugări la ceas de mare sărbătoare
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Emil Grădinescu a răbufnit: 'Nu te poți rățoi în halul acesta'
iamsport.ro
Emil Grădinescu a răbufnit: 'Nu te poți rățoi în halul acesta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!