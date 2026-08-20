Rapid, în alertă! Cum arată gazonul din Giulești după Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku în Champions League. Foto

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Miercuri seară în Giulești s-a jucat meciul Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku, turul play-off-ului din UEFA Champions League. După cum se știe deja foarte bine, israelienii sunt în continuare nevoiți să își dispute în alte țări partidele din cupele europene din cauza războiului din Fâșia Gaza cu diferitele grupări teroriste, printre care se numără Hamas.

Cum arată gazonul din Giulești după Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku 2-1

după ce a fost condusă încă din minutul 6, atunci când azerii au deblocat tabela grație reușitei semnate de Simic. East în minutul 43 și Zlatanovic în minutul 79 au marcat golurile celor de la Hapoel Beer-Sheva în această partidă, la care au asistat multe personalități din fotbalul românesc.

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De asemenea, și noul jucător de la FCSB, . Cu această ocazie, el s-a întâlnit și cu Din nefericire pentru giuleșteni, gazonul nu s-a prezentat prea bine la acest meci și, în mod evident, la finalul jocului suprafața de joc a ajuns chiar și într-o stare mai avansată de degradare, după cum se poate observa și din imaginile din galeria foto atașată acestui articol.

Suporterii israelieni, prezenți în număr destul de mare pe stadionul Rapid

Hapoel Beer-Sheva își va juca tot în Giulești și meciurile din faza principală a competițiilor europene, indiferent că va fi vorba despre Champions League sau Europa League. Efortul financiar în acest sens este unul destul de mare pentru , după cum chiar doi tineri fani înaintea partidei de miercuri seară:

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„România este un loc foarte frumos. Am venit cu zbor direct până aici. Eu cred că vom câștiga 3-0. Am venit la București și pentru faza ligii din Champions League. Țin cu Beer Sheva din burta mamei mele. Am venit acum 3 zile, iar Bucureștiul este foarte frumos. Oamenii sunt foarte drăguți. Vom fi 1000-1500 de suporteri în această seară. Cumpărăturile au fost mult mai scumpe. Mama iubește cumpărăturile. Pentru a veni la meci trebuie să ai cel puțin 1.000 de dolari”.