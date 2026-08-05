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Cum arată gazonul sintetic pe care se joacă Universitatea Craiova – KuPS! Premieră pentru olteni

Premieră pentru Universitatea Craiova, care va avea o adevărată provocare în meciul din Finlanda, contra lui KuPS Kuopio! Cum arată gazonul artificial pe care joacă nordicii partidele de acasă
Ciprian Păvăleanu
05.08.2026 | 17:40
Cum arata gazonul sintetic pe care se joaca Universitatea Craiova KuPS Premiera pentru olteni
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Universitatea Craiova va disputa meciul tur cu KuPS pe gazon artificial. Foto: Captură Universitatea Craiova Instagram
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Universitatea Craiova se luptă cu KuPS Kuopio pentru un loc în play-off-ul UEFA Europa League, care le-ar asigura oltenilor participarea într-o fază principală a cupelor europene. Deși sunt echipa mult mai valoroasă pe hârtie, elevii lui Coelho vor avea un meci greu în Finlanda, acolo unde vor juca pe gazon artificial.

Cum arată gazonul artificial pe care U Craiova întâlnește KuPS Kuopio

Pentru meciul de joi, din turul al treilea al UEFA Europa League, Universitatea Craiova va da cele 30 de grade din România pe cele 15 din Finlanda, dar și gazonul natural pe cel artificial. Formațiile nordice nu își permit să aibă stadioane cu gazon natural din simplul motiv al temperaturilor extreme și iernilor foarte dificile.

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Universitatea Craiova a ajuns deja în Finlanda, unde jucătorii încearcă să se obișnuiască pe cât posibil cu gazonul artificial până la ora meciului, care se va disputa joi, de la ora 18:00. Oltenii au postat fotografii și videoclipuri de pe teren pe paginile de social media. Este pentru prima dată când Universitatea Craiova va evolua pe gazon artificial în ultimii 10 ani.

Echipele nordice fac spectacol pe gazon artificial

Recent, Bodo/Glimt, echipă din Norvegia, aflată aproape de Cercul Polar, a ajuns până în optimile Ligii Campionilor, eliminând chiar Interul lui Cristi Chivu pe parcurs. Micuța echipă a învins mai mulți grei și în faza principală din Liga Campionilor și au avut prestații spectaculoase pe teren propriu. Mai mulți experți și oficiali din fotbalul mondial au dat vina atât pe temperaturile ridicate, cât și pe gazonul artificial pe care joacă echipa.

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În sezonul recent încheiat, Bodo/Glimt a învins pe gazonul artificial din Norvegia echipe precum Manchester City, Inter și Sporting Lisabona. Diferența s-a văzut în optimi, acolo unde scandinavii au învins cu 3-0 pe teren propriu, dar au pierdut cu 0-5 în deplasarea din Portugalia, contra lui Sporting Lisabona.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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