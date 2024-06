Cum arată genunchiul lui Răzvan Marin înainte de România – Ucraina. Mijlocașul a ieșit la antrenament cu un bandaj uriaș. Video

Răzvan Marin a ieșit la antrenamentul oficial cu un bandaj uriaș de culoare galbenă la genunchiul drept. România debutează la EURO 2024, luni, 17 iunie, de la ora 16:00, împotriva Ucrainei.

Răzvan Marin, bandaj uriaș la genunchiul drept. Cum a apărut mijlocașul la antrenamentul oficial

Mijlocașul în vârstă de 28 de ani a fost singurul „tricolor” care a apărut cu un astfel de bandaj la antrenamentul susținut pe Allianz Arena din Munchen.

„Mai am unele probleme la genunchi, dar până la ora meciului voi fi OK. Am avut doar o analiză generală a Ucrainei, o să mai studiem până la meci. Am simțit emoții încă de când am urcat în avionul de Germania”, a declarat Răzvan Marin, la scurt timp după sosirea naționalei României în Germania.

Răzvan Marin a jucat în sezonul trecut la Empoli, sub formă de împrumut de la Cagliari. Mijlocașul central a evoluat în 30 de meciuri de Serie A, ediția 2023-2024, și a reușit să ofere trei assist-uri.

El mai are contract cu trupa din Sardinia până în vara lui 2025 și este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei naționale. Este al doilea căpitan după Nicolae Stanciu și are 55 de selecții și trei goluri la prima reprezentativă a României.

Naționala noastră s-a confruntat cu probleme medicale înaintea deplasării în Germania. Mai mulți „tricolori” din lotul de 26 au avut accidentări în ultima perioadă. . Se pare însă că toată lumea este aptă și motivată pentru primul meci de la EURO 2024, cu Ucraina.

Edi Iordănescu, mesaj motivațional la antrenamentul oficial

FANATIK a stat cu ochii pe „tricolori” la antrenamentul oficial, dar mai ales pe sărbătoritul zilei, selecționerul Edi Iordănescu. Chiar dacă ziua de 16 iunie a fost una specială pentru el, antrenorul în vârstă de 46 de ani s-a implicat mai mult ca niciodată la ședința de pregătire.

Ba, mai mult, la un momentdat Edi Iordănescu a fost surprins transmițând către jucători un mesaj motivațional plin de emoție. „Cel care nu are grija de el, nu are grijă de noi toți”, le-a spus selecționerul „tricolorilor”.

Cu o zi înainte de România – Ucraina, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce cadou a primit Edi Iordănescu din partea staff-ului tehnic.

