Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani

Pe 12 august, George Soros a împlinit vârsta de 95 de ani. Controversatul om de afaceri, hulit inclusiv de români, a sărbătorit alături de fiul său.

George Soros a împlinit 95 de ani

maghiaro-american și-a serbat marți, 12 august, ziua de naștere. Alexander Soros, unul dintre fiii săi, în vârstă de 39 de ani, i-a făcut o urare publică, prin intermediul rețelelor de socializare.

“95 de ani pentru GOAT (n.r. cel mai tare). La mulți ani, tată!”, a scris Alexander Soros pe pagina sa de , alături de o fotografie în care apare alături de tatăl său. În imaginea postată de fiul său, se poate observa cum omul de afaceri se bucură de o masă cu ocazia zilei de naștere.

s-a născut în 1985, din căsătoria lui Soros cu Susan Weber. Cei doi au divorțat în 2005 și mai au împreună un fiu, Gregory James Soros, care este cel mai mic, fiind născut în 1988.

George Soros mai are trei copii din căsătoria cu Annaliese Witschak. Este vorba despre Robert Daniel Soros, născut în 1963, Andrea Soros Colombel, născută în 1965, și Jonathan Tivadar Soros, născut în 1970.

Ultima dată când miliardarul maghiar a apărut public a fost în 2022, atunci când a participat la Forumul Economic Mondial. A răspuns, atunci, la întrebări din partea publicului.

Ce avere are George Soros

Născut György Schwartz, în Ungaria, la 12 august 1930, George Soros avea, în mai 2025, o avere estimată la 7,2 miliarde USD, după ce a donat mai mult de 32 de milioane de dolari către Open Society Foundations. Din această sumă, 15 miliarde de dolari au fost deja distribuiți, reprezentând 64% din averea inițială a filantropului.

În 2020, revista Forbes l-a numit “cel mai generos donator”, în funcție de procentul din valoarea netă. Aceeași revistă l-a clasat pe locul 162 în topul celor mai bogați oameni din lume. La momentul respectiv, avea o avere netă estimată la 8,3 miliarde de dolari.

George Soros și-a început activitatea filantropică încă din anii ’70. Prin intermediul Open Society Foundations (OSF), a finanțat proiecte în numeroase țări, inclusiv în România. În Europa de Est, a sprijinit tranziția democratică după ce a căzut regimul comunist.

La noi în țară, în anii ’90 și 2000, a sprijinit burse pentru studenți, dar și programe educaționale, precum și ONG-uri care promovau drepturile omului și statul de drept. Totodată, a finanțat programe pentru integrarea minorităților, având și inițiative pentru libertatea presei.

Controversele din jurul lui George Soros

Având în vedere identitatea sa evreiască, dar și averea și filantropia, au apărut mai multe controverse în jurul omului de afaceri. Există, totodată, și teorii ale conspirației care se leagă de numele său.

De exemplu, există o teorie potrivit căreia Soros ar fi de vină pentru criza migrațională din Europa sau că ar importa migranți în țările europene. Este văzut ca fiind responsabil și pentru destabilizarea regimurilor politice din mai multe țări ale lumii.

Mai mult, conform altor teorii, Soros este acuzat că se află în spatele mai multor evenimente politice controversate, inclusiv în România. Teoria conspirației din jurul său a fost promovată mai ales în Ungaria, de către actualul premier Viktor Orban. A fost promovată, însă, și în anumite cercuri republicane din SUA.

În campaniile politice de la noi din țară, filantropul a fost adesea asociat cu susținerea anumitor ONG-uri care au criticat guvernele de la noi din țară. Este acuzat inclusiv de promovarea drepturilor comunității LQBTQ+.