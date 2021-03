Cum arată Gina Pistol cu doar câteva zile înainte să nască. Ipostaza în care s-a afișat alături de Smiley

Gina Pistol va naște peste câteva zile și le-a dezvăluit fanilor cum arată înainte de ziua cea mare, într-o ipostază inedită alături de Smiley, în confortul locuinței lor. Cei doi îndrăgostiți i-au amuzat pe fani cu videoclipul lor.

Ultimele zile de sarcină par a fi o adevărată distracție pentru prezentatoarea de la Antena 1, care îi încântă pe fani cu aparițiile ei din mediul online.

Deși sunt împreună de patru ani și au o poveste de dragoste ca-n filme, Smiley și Gina Pistol nu se înțeleg chiar în toate privințele, așa cum s-ar fi așteptat fanii, iar postarea de pe rețelele de socializare demonstrează acest lucru.

Cum arată Gina Pistol cu doar câteva zile înainte de naștere. Ipostaza în care s-a afișat alături de Smiley

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc și fanii așteaptă cu nerăbdare să o vadă pe fetița lor, care se va naște peste câteva zile. Blondina arată impecabil înainte de marele eveniment și este gata să-și ia micuța în brațe.

Smiley și frumoasa prezentatoare le-au arătat fanilor cum se desfășoară o seară de luni pentru ei. Se pare că nu reușesc să se înțeleagă de fiecare dată atunci când vine vorba de emisiunile TV pe care să le urmărească, din moment ce amândoi lucrează la posturi concurente.

Luni seara de la 20:30, Pro TV și Antena 1 se „bat” pentru audiență, pentru că sunt difuzate show-urile „Românii au talent”, respectiv „Chefi la Cuțite”. Cum Smiley prezintă emisiunea de talente alături de Pavel Bartoș, se „luptă” cu iubita lui pe telecomandă.

Totodată, fanii au putut vedea cum arată frumoasa blondină pe ultima sută de metri cu sarcina. Îmbrăcată într-un tricou larg și niște pantaloni lejeri, Gina Pistol arată la fel de bine ca întotdeauna.

„Lunea nu știm cum să ne împărțim între ‘Românii au talent’ și ‘Chefi la cuțite’ …voi cum procedați?”, a scris Smiley în descrierea videoclipului de pe TikTok.

Smiley și Gina au făcut toate pregătirile pentru venirea pe lume a fetiței lor și au terminat de aranjat camera micuței. Bineînțeles, aceștia le-au dezvăluit și fanilor imagini cu noua încăpere și sunt mulțumiți de rezultat. Viitoarea mămică este cea care a supravegheat toate lucrările.

Gina Pistol, temeri înainte de naștere

Gina Pistol le-a dezvăluit fanilor că se confruntă cu temeri înainte de naștere și speră că va fi o mămică bună pentru fetița ei. După o discuție cu medicul ei anestezist, blondina a realizat că totul este pe care să se întâmple foarte curând, așa că a intrat în panică. Totodată, este de părere că multe femei trec prin astfel de momente înainte să nască.

„Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul.

Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare …. Cred că toate femeile au trecut prin asta”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.