Cum arată Giorgios, fiul lui Ianis Hagi și al Elenei. Micuțul a fost sărbătorit cu fast de familia sa

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Ianis Hagi și partenera sa de viață, Elena, sunt doi părinți fericiți alături de fiul lor. Iată cum arată Giorgios care a fost sărbătorit cu fast de familia sa. Micuțul în vârstă de 10 luni urmează să-și aniverseze ziua de naștere vara aceasta.

Cât de mult a crescut copilul lui Ianis Hagi

Mijlocașul ofensiv al celor din Alanyaspor din Süper Lig, Ianis Hagi (27 ani), le-a arătat celor care îl urmăresc în social media cât de mult a crescut băiatul său. Giorgios a venit pe lume pe 20 august 2025, într-o clinică privată din București. A primit nota 10 din partea cadrelor medicale, mama sa revenindu-și rapid după sarcină.

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Frumoasa șatenă are o siluetă de invidiat, Elena fiind o femeie foarte elegantă. A dat dovadă de rafinament la petrecerea de moț organizată pentru fiul său. La eveniment și-a făcut simțită prezența și . Cu toate acestea, în centrul atenției a fost copilul.

Fiul internaționalului român este adorabil. A reușit să fure toate privirile datorită vestimentației. Îmbrăcat la patru ace, băiețelul s-a asortat perfect cu jucătorul de fotbal. Cei doi au purtat sacouri cu două rânduri de nasturi, în timp ce fotbalistul a avut și un accesoriu. Concret, este vorba de o cravată bleumarin.

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Pe de alte parte, soția lui Ianis Hagi a optat pentru o rochie lungă, mulată, bleumarin închis. Potrivit ținuta a fost creată de o casă de modă celebră din Italia. Are în compoziția sa materiale premium cu aspect de mătase. Frumoasa șatenă nu s-a uitat la bani când a ales acest outfit de senzație. Elena Hagi a scos din buzunar aproximativ 6.300 de euro.

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Unde a avut loc tăierea moțului

Ianis Hagi și Elena au distribuit mai multe imagini pe rețelele de socializare. Datorită acestora mulți au remarcat tortul aniversar spectaculos care a fost creat cu o tematică specifică copilăriei. Desertul supraetajat poate fi considerat o adevărată operă de artă, piesa principală fiind un carusel cu căluți complet funcțional.

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Tema evenimentului care s-a desfășurat la celebrul hotel Athenee Palace din București a fost aleasă cu mare grijă. Interiorul locației a avut nuanțe de alb și albastru, potrivite pentru un băiat. De asemenea, internauții au observat că Giorgios are trăsături fizice plăcute atât de la , cât și de la mama sa, Elena.

„Superbi, să vă trăiască minunea”, a notat Anca Surdu, soția lui Denis Alibec, pe contul de Instagram. Vanessa Drăguș a lăsat mai multe emoticoane cu inimi, iar alte persoane i-au felicitat pentru familia frumoasă pe care o formează. Sora sportivului, Kira Hagi, a reacționat la rândul său prin intermediul unui emoji.

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„Ați fost superbi! Mulțumim din suflet pentru încredere”, este mesajul special pe care l-a trimis fotograful angajat de Ianis și Elena Hagi pentru petrecerea de tăiere a moțului fiului lor.