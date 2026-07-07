Cum arată hotelul de milioane de euro, cu condiții de lux, ales de Mihai Rotaru înaintea dublei cu ML Vitebsk. Foto exclusiv

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Universitatea Craiova a intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru debutul în preliminariile Ligii Campionilor, iar oficialii clubului au pus accent nu doar pe antrenamente, ci și pe condițiile de refacere ale jucătorilor. Cu câteva zile înaintea primei manșe împotriva campioanei Belarusului, FANATIK a ajuns la Mezőkövesd și vă prezintă, în exclusivitate, hotelul în care este cazată delegația oltenilor, un complex modern, evaluat la aproximativ 9 milioane de euro și care este dotat cu facilități de top pentru sportul de performanță.

Balneo Hotel Zsori, hotelul de lux ales de Universitatea Craiova în Ungaria

Pentru meciul din Ungaria, conducerea Universității Craiova a ales Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness, un hotel de patru stele aflat la doar câteva minute de stadionul din Mezőkövesd, acolo unde se va disputa prima manșă a duelului cu ML Vitebsk.

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Complexul este unul dintre cele mai moderne din zonă și a fost construit în urma unei investiții estimate la aproximativ 9 milioane de euro. Tot aici este cazată delegația campioanei României pe întreaga durată a șederii în Ungaria, înaintea debutului european.

O cameră dublă la Balneo Hotel Zsori costă aproximativ 200 de euro pe noapte, ceea ce înseamnă că pentru cele două nopți petrecute de delegația Universității Craiova în Ungaria tariful ajunge la aproximativ 400 de euro pentru fiecare cameră. Raportat la numărul de camere necesare pentru întreaga delegație, costurile totale de cazare se ridică la 10.000 de euro.

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9 milioane de euro a costat Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness



10.000 de euro îl costă pe Mihai Rotaru cazarea echipei la Hotel Zsori Thermal & Wellness

Piscine termale, centru SPA și sală de fitness pentru recuperarea jucătorilor

Dincolo de confortul oferit, hotelul a fost ales și datorită facilităților dedicate refacerii fizice, un aspect esențial într-o perioadă în care echipa lui Filipe Coelho dispută meciuri oficiale extrem de importante. Balneo Hotel Zsori dispune de 134 de camere, toate cu balcon și aer condiționat, iar centrul wellness include patru piscine, dintre care două cu apă termală, o piscină de înot și una destinată relaxării.

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Jucătorii Universității Craiova au la dispoziție un centru SPA complet, cu saună finlandeză, saună cu infraroșu, baie de aburi, cameră cu sare, jacuzzi, dar și servicii de masaj și recuperare. Complexul mai oferă o sală de fitness complet echipată, restaurant cu meniuri adaptate sportivilor și nu mai puțin de nouă săli destinate ședințelor tehnice și analizelor video.

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Un alt detaliu important este amplasarea hotelului. Balneo Hotel Zsori se află în imediata vecinătate a complexului Zsóry Thermal Bath, una dintre cele mai renumite stațiuni balneare din Ungaria, apreciată pentru apele sale termale cu proprietăți terapeutice. Tocmai datorită acestor condiții de recuperare, zona este aleasă frecvent de echipe profesioniste pentru cantonamente și pregătirea meciurilor importante.

FANATIK a ajuns și la hotelul lui ML Vitebsk! Bielorușii pregătesc duelul cu Universitatea Craiova la un complex impresionant

ML Vitebsk a sosit la Mezőkövesd încă din 2 iulie și este cazată la Etalon Sporthotel, un complex construit special pentru cantonamentele echipelor profesioniste și amplasat chiar lângă baza de pregătire a clubului maghiar. La doar patru minute de mers pe jos se află și Balneo Hotel Zsori, locul în care este cazată delegația Universității Craiova.

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și au discutat cu oficialii lui ML Vitebsk. Aceștia au confirmat că reprezentanții presei vor avea acces la antrenamentul oficial programat marți seară, ultima ședință de pregătire înaintea primei confruntări cu campioana României.

Etalon Sporthotel este unul dintre cele mai moderne centre de pregătire din zonă și este destinat în principal echipelor de fotbal aflate în cantonament. Complexul dispune de patru terenuri cu gazon natural omologate la standarde UEFA, un teren sintetic, o hală acoperită, sală de forță, spații pentru recuperare și analiză video, toate amplasate în imediata apropiere a hotelului.

4 minute este distanța de mers pe jos dintre Etalon Sporthotel și Balneo Hotel Zsori, cele două hoteluri în care sunt cazate ML Vitebsk și Universitatea Craiova

Vitebsk și-a amânat meciurile din campionatul Belarusului

FANATIK a aflat și întreaga strategie a bielorușilor pentru confruntarea cu campioana României din primul tur preliminar UEFA Champions League. Pe 1 iulie, înainte să plece în Ungaria, ML Vitebsk a avut meci în campionat, în deplasare, cu Slavia Mozyr.

Din informațiile FANATIK, Vitebsk va rămâne în Ungaria și după meciul tur cu oltenii, , unde are loc returul, programat pe 15 iulie, ora 20:30. De asemenea, ML Vitebsk și-a amânat meciurile de campionat dintre cele două jocuri contra Universității Craiova. Bielorușii sunt foarte flexibili când vine vorba de echipele lor în cupele europene. La fel s-a întâmplat și cu Dinamo Minsk când a jucat în Europa.