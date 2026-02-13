Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană, unde a petrecut cu ambasadorul României în SUA. Pentru ce sumă colosală l-a scos la închiriat

ADVERTISEMENT

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a participat la o petrecere pe iahtul de lux al milionarului de origine română Dragoș Sprînceană, care se află în anturajul președintelui Donald Trump. În fotografia postată de Robert Turcescu pe Facebook, Muraru se află în mijlocul unui grup de bărbați, pe puntea ambarcațiunii, în timp ce Sprînceană ține în mâini un trabuc și un pahar cu tărie.

Iahtul Olympus poate fi închiriat cu 80.000-90.000 USD pe săptămână

Într-o altă poză, se poate vedea cum lui Sprînceană i se toarnă pe față conținutul unei sticle cu șampanie. El a făcut avere în SUA după ce a fondat o companie de transport rutier, apoi s-a implicat și în politica americană, fiind membru al Comitetului Executiv al Partidului Republican din Palm Beach, Florida.

Sprînceană locuiește într-o vilă de 4 milioane de dolari la Boca Raton, comitatul Palm Beach, din Florida, iar în 2021 și-a comandat un iaht pe care l-a văzut la o expoziție de vase și care i-a fost livrat în vara lui 2024. Afaceristul și-a numit vasul „Olympus”, iar pe site-urile specializate în iahturi, consultate de FANATIK, valoarea ambarcațiunii este estimată între 11 și 13 milioane de dolari.

Iahtul nu este folosit doar de Sprînceană și apropiații săi. Afaceristul a înscris „Olympus” pe un site unde se listează anunțuri pentru închirierea de ambarcațiuni de lux. Prețurile cerute sunt uriașe. Astfel, pentru sezonul de vară, din mai până în septembrie, iahtul lui Sprînceană poate fi închiriat cu 80.000 de dolari sau 90.000 de dolari pe săptămână, la care se adaugă alte cheltuieli.

Același prețuri sunt cerute și pentru sezonul de iarnă, din octombrie până în aprillie, deoarece iahtul, , poate face croaziere în Bahamas și zona Caraibilor. Pe site, despre iahtul cu motor „Olympus”, lung de 26,81 metri, se menționează că este un superiaht excelent nou pentru piața de charter de lux.

Vasul lui Dragoș Sprînceană are 5 cabine pentru 10 oaspeți

Se specifică faptul că a fost livrat de șantierul naval turcesc Sirena Yachts și că designul interior a fost realizat de designerul olandez Cor D. Rover Design. Ambarcațiunea lui Sprînceană poate găzdui confortabil până la 10 oaspeți în 5 cabine. „Pentru o viață în aer liber de neegalat, Olympus este alegerea numărul unu, oferind o varietate de spații de locuit spațioase și facilități fabuloase, vacanțele la bordul acestui iaht fiind cu siguranță spectaculoase”, se scrie despre iaht.

Se mai arată că pe „Olympus”, care a fost construit în 2024, se află o suită matrimonială situată pe puntea principală, o cabină VIP, o cabină dublă și două cabine twin. De asemenea, este capabil să transporte până la 5 membri ai echipajului la bord pentru a asigura o experiență relaxantă de charter de lux.

În ceea ce privește confortul și divertisment la bord, „Olympus” beneficiază de câteva caracteristici excelente pentru a îmbunătăți călătoria charter, inclusiv conectivitate Wi-Fi, permițând conectarea în orice moment. De asemenea, se menționează că oaspeții vor experimenta confort complet în timpul călătoriei datorită aerului condiționat.

Iahtul este dotat cu skijet-uri și seabob-uri

La rubrica „performanță și autonomie”, se specifică despre „Olympus” că este construit cu o cocă din GRP și o suprastructură din fibră de carbon, că beneficiază de o cocă semi-deplasantă . Iahtul este propulsat de două motoare MAN, navighează confortabil la 16 noduri, atingând o viteză maximă de 25 de noduri cu o autonomie de până la 2.400 de mile marine din rezervoarele sale de combustibil de 16.500 de litri la 9 noduri.

În ceea ce privește accesoriile, atunci când clienții nu se află în croazieră, la dispoziția lor se află la bord o selecție incredibilă de scutere acvatice și accesorii pentru incursiuni pe apă, conform informațiilor consultate de FANATIK. Astfel, există două Jet Ski-uri, dar și două SEABOB-uri și echipament de snorkeling, care permit navigarea pe suprafață sau înotul cu peștii în liniște și siguranță.

Pe punte se află un bar, un grătar, șezlonguri, o masă cu scaune pentru servirea prânzului și a cinei, o platformă pentru înot. „Cu sediul în apele magice ale Caraibilor pe tot parcursul anului, Olympus este gata pentru următoarea dumneavoastră închiriere de iaht de lux. Lăsați Olympus să descopere locurile magice, mâncărurile și experiențele din Caraibe”, se mai scrie în prezentarea iahtului lui Dragoș Sprînceană.