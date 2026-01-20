Cum arată în interior modelul Dacia de 1 milion de euro. Imagini cu mașina campioană la Dakar. Video

ADVERTISEMENT

Nasser Al-Attiyah este marele câștigător al Raliului Dakar din 2026. Pilotul a concurat cu Dacia Sandrider, un vehicul proiectat special pentru astfel de competiții. Cum arată, de fapt, această mașină în interior.

Cum arată, de fapt, pe interior mașina campioană de la Dakar

Dacia a dat lovitura la Raliul Dakar 2026. Modelul Sandrider, pilotat de Nasser Al-Attiyah, a reușit să obțină cel mai bun timp și astfel să câștige competiția.

Puțină lume știe cum arată, de fapt, prototipul Dacia Sandrider în interior. Cunoscutul vlogger Bratu Tudor a făcut un clip special în care prezintă modelul câștigător de la Raliul Dakar.

Mașina a fost concepută special pentru astfel de competiții și este evaluată la aproximativ 1 milion de euro. Interiorul prototipului este complet diferit de cel al unui vehicul obișnuit. De la ștergătorul parbrizului până la schimbătorul de viteze, Dacia Sandrider este cu adevărat fascinantă.

Cum modelul Sandrider este cu totul inedit, interiorul le dă cu siguranță mari bătăi de cap șoferilor obișnuiți. Nasser Al-Attiyah a petrecut mult timp în modelul Dacia pentru a se obișnui cu noua configurație, iar acest lucru a fost benefic, .

Bord, butoane şi comenzi în Dacia Sandrider, proaspătă câştigătoare Dakar 2026. Toate cele patru exemplare ale echipei Sandriders au terminat Dakar 2026. Cel mai solicitant rally raid din Lume a fost câştigat de una dintre ele, pilotată de Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.

Ce a declarat Nasser Al-Attiyah despre modelul Dacia Sandrider

Într-un . Pilotul e mulțumit de modelul Sandrider și speră că acesta va fi, într-o zi, și pe străzi.

„Uneori, când ai un brand nou care nu a concurat niciodată, oamenii vin lângă această echipă. Am o relaţie foarte bună cu oamenii de aici, simt că mă respectă şi că m-au dorit mult să fac parte din echipă. Când am simţit asta, am rupt contractul precedent şi chiar am plătit despăgubiri să vin la Dacia. A fost extraordinar să câştig Raliul Maroc cu Dacia, pentru prima dată. Nu a fost planificat, dar sunt sigur că în spatele acestui proiect sunt mulţi oameni buni, care înţeleg motorsportul.

Este super. Chiar le spun celor aici că ar trebui să pună maşina asta şi pe stradă. Sunt sigur că mulţi oameni ar iubi această maşină”, a declarat Nasser Al-Attiyah pentru FANATIK.