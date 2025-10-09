Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară

Săptămâna Modei de la Paris a adus-o în lumină pe o femeie extrem de frumoasă. Iată cum arată în prezent Thylane Blondeau, desemnată „cel mai frumos copil din lume”, în anul 2007. Deși au trecut mulți ani de atunci este în continuare de o frumusețe rară.

Cum arată acum Thylane, fiica fostului jucător Patrick Blondeau

Thylane, Patrick Blondeau, a intrat în vizorul oamenilor încă din copilărie. Avea doar 6 ani când a fost numită „cel mai frumos copil din lume” din partea presei internaționale. A primit această titulatură după ce a făcut un pictorial.

Imaginile au apărut în celebra revistă Vogue Enfants, ediția pentru copii a revistei Vogue. Ulterior, publicațiile din lumea întreagă au popularizat expresia pe care o poartă și acum. În prezent, puțini știu cum mai arată tânăra.

Are 24 de ani, fiind născută pe 5 aprilie 2001. are un chip care nu este trecut cu vederea de oameni. Datorită frumuseții sale a luat calea modei, colaborând cu diverse nume importante din această industrie.

Dolce & Gabbana, L’Oréal și Versace sunt doar o mică parte dintre designerii cu care a colaborat celebra fiică a fostului fotbalist Patrick Blondeau. În plus, Thylane este o prezență răvășitoare pe rețelele de socializare.

E activă pe contul de Instagram, unde este urmărită de peste 6,9 milioane de persoane de pe glob. Șatena, care e „cel mai frumos copil din lume”, și-a păstrat naturalețea și farmecul aparte care a consacrat-o încă de la cele mai mici vârste.

Thylane Blondeau, în centrul atenției la Săptămâna Modei de la Paris

Thylane Blondeau a dezvăluit în cadrul unui interviu mai vechi că industria modei este foarte importantă pentru ea. De asemenea, modelul susține că hainele pe care le poartă sunt „un subiect care o preocupă în fiecare zi”.

Frumoasa blondină este în vizorul oamenilor de mică și nu este de mirare că a fost în centrul atenției la Săptămâna Modei de la Paris. Pe 6 octombrie 2025 a defilat pentru Miu Miu, furând toate privirile asupra sa.

„Am început să lucrez ca model la vârsta de 3 ani. M-am interesat cu adevărat de acest subiect când aveam 6 ani și de atunci sunt fascinată de el. Ca model, lucrăm în mod regulat cu piese noi și rolul nostru este să le punem în valoare.

Stilul meu este unul propriu, destul de tânăr, relaxat, confortabil și de stradă. Inspirația îmi vine adesea din călătoriile și culturile locale. Fiecare oraș pe care îl vizitez este o sursă de inspirație pentru crearea ținutelor mele”, a explicat modelul, scrie

Fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau, adevărul despre operațiile estetice

Fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau și a prezentatoarei Veronika Loubry s-a făcut remarcată datorită frumuseții sale. A defilat pentru celebra casă de modă Jean Paul Gaultier la doar 4 ani. Mai târziu, a devenit cel mai tânăr model care poza pentru Vogue Paris.

A reușit să atragă atenția asupra sa, lucru care i-a adus și dezavantaje. Foarte multe persoane au acuzat-o că a apelat la intervenții estetice, însă Thylane a făcut lumină în această situație cu care se confruntă de ani întregi.

„M-am săturat de astfel de comentarii. Știu că în această generație oamenii tind să facă lucruri foarte devreme, dar eu nu m-am atins niciodată de nimic. Vă puteți uita la fotografii cu mine de când eram mai tânără, nimic nu s-a schimbat.

Oamenilor le place să compare și să inventeze lucruri, dar doar pentru că port machiaj sau creion de buze nu înseamnă că mi-am făcut ceva la față.

Sincer, de când aveam 10 ani, oamenii spuneau că mi-am făcut ceva la față, că e timpul să mă opresc cu asta”, este mesajul pe care l-a transmis în urmă cu ceva vreme Thylane Blondeau, pe pagina de Instagram.

Cine a fost Patrick Blondeau

Patrick Blondeau este un fost jucător profesionist de fotbal. S-a născut pe data de 27 ianuarie 1968, în Marsilia, Franța. A început să practice acest sport la FC Martigues din Ligue 2. Timp de mai mulți ani a jucat pentru Jean Tigana, la AS Monaco.

A fost un element cheie al echipei care a câștigat titlul Ligue 1 în sezonul 1996-1997. În sezonul 1997-1998, a semnat cu Sheffield Wednesday pentru o sumă de transfer de 1,8 milioane de lire sterline. Din păcate, nu s-a acomodat la Sheffield.

În ianuarie 1998 a revenit în țara sa natală. Ulterior, în perioada de glorie a carierei sportive a fost căpitanul clubului său local, Olympique de Marseille, timp de trei sezoane. Patrick Blondeau a făcut parte din echipa care a pierdut cu 3-0 în fața echipei Parma.

Se întâmpla acest lucru în finala Cupei UEFA din 1998-1999. Mai mult decât atât, francezul este cunoscut pentru faptul că a comis un fault violent asupra lui Yves Deroff, în Marsilia. Acesta a suferit o dublă fractură la picior.

E vorba de meciul de campionat disputat împotriva echipei FC Nantes, pe data de 29 mai 1999. Fostul fotbalist a jucat în toată perioada carierei sale ca fundaș drept în Ligue 1, precum și Premier League. De asemenea, a avut două apariții la naționala Franței.

În planul personal, sportivul a fost căsătorit cu Véronika Loubry, în perioada 2002–2016. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Thylane. Tânăra a fost numită „cel mai frumos copil din lume”, deși nu vrea să fie catalogată în felul acesta.

„Chiar și acum, oamenii continuă să-mi spună: «Ești cea mai frumoasă», dar eu le spun: «Nu, sunt doar o fată ca oricare alta, o adolescentă»”, a declarat fiica fostului fotbalist Patrick Blondeau, pentru .