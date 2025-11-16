Cum arată în prezent Viorel Păunescu, afaceristul care a jucat un rol important în istoria Stelei

ADVERTISEMENT

Viorel Păunescu, fostul președinte al Consiliului de Administrație al clubului Steaua București în perioada 1998-2003, a avut o apariție rară în spațiul public. Cum arată, în prezent, afaceristul care a jucat un rol cheie în istoria celui mai titrat club de fotbal din România.

Imagine rară cu Viorel Păunescu, fostul șef de la Steaua. Cum arată, la 90 de ani, omul de afaceri

Fără îndoială, Viorel Păunescu este unul dintre personajele care au jucat un rol extrem de important în istoria celui mai galonat club de fotbal din România – Steaua București. A fost o lungă perioadă de timp, pe vremea când FCSB – fosta Steaua București – juca pe Ghencea, în care Păunescu era nelipsit din loja lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Anii au trecut însă foarte repede, FC Steaua București de odinioară nu mai este în prima ligă, acolo unde joacă acum FCSB, iar Viorel Păunescu s-a retras și el, din cauza vârstei, din lumina reflectoarelor.

Ajuns la vârsta de 90 de ani, omul de afaceri a avut, recent, o apariție surpriză în spațiul public. În urmă cu câteva zile, Radu Popa, directorul Complexului Național Arcul de Triumf, a postat în online, mai exact într-un story pe contul său de Facebook, o fotografie alături de Viorel Păunescu, cel care odinioară era extrem de important în fotbal.

ADVERTISEMENT

”Vechi prieteni, precum vechi spade, sunt în continuare cei mai de încredere”, a fost mesajul postat de Radu Popa alături de poza cu Viorel Păunescu, pe pagina personală de Facebook.

ADVERTISEMENT

Cine a fost Viorel Păunescu

Iubitorii fotbalului, în special cei mai în vârstă, . Născut pe 11 iulie 1935 în Fărcășești, județul Gorj, acesta este un om de afaceri român. Istoria îl leagă de clubul Steaua București. A fost președinte al consiliului de administrație al acestei echipe în perioada 1998 – 2003. Ulterior, a fost președintele de onoare al aceluiași club.

Puțină lume cunoaște faptul că Păunescu s-a lansat în handbal la Locomotiva Gara de Nord. A evoluat aici între anii 1955-1964. A mai trecut în carieră pe la CSA Steaua București și CS Dinamo București și a făcut parte din echipa națională de handbal în 11.

ADVERTISEMENT

Apoi, din noiembrie 2005 până în noiembrie 2013 a îndeplinit funcția de președinte al Federației Române de Natație. A condus mai multe afaceri în domeniul turismului alături de frații săi George și Valentin (decedat), printre care barul Melody, Star Lido 3 și compania hotelieră Intercontinental România.

Cum s-a poziționat Viorel Păunescu în disputa FCSB vs CSA Steaua

La 90 de ani deja împliniți, omul de afaceri s-a retras de mai mult timp din spațiul public. Automat, cu înaintarea în vârstă, pentru afacerist au apărut și mai multe probleme de sănătate. De câțiva ani nu se mai poate deplasa singur. Acesta are nevoie de susținerea unei alte persoane, mai exact șoferul său, care îi este mereu alături.

În 2021, într-un interviu în presa internă, Păunescu spunea că este operat la coloană și are cinci hernii de disc. ”Acum nici nu mă simt bine. Am fost operat la coloană, am 5 hernii de disc”, spunea fostul președinte al Stelei, citat de .

Fără îndoială, declarația lui Păunescu care a surprins pe toată lumea a fost făcută în 2023. Fostul șef din Ghencea își spunea atunci părerea despre . El a vorbit despre modul în care a ajuns să preia gruparea din Ghencea.

”Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă. Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2. Suporterii mă respectă și mă sună și în ziua de azi, vorbesc cu ei.

FCSB are treaba ei, eu am rămas în relații bune cu Gigi Becali. Se bat pentru câștigarea Ligii 1, așa văd, au o echipă bună”, spunea Păunescu pentru .