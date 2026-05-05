Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune

Cristi Chivu și soția sa, Adelina, formează un cuplu solid și unit. Iată cum arăta în urmă cu 16 ani frumoasa brunetă care luat o pauză lungă de la televiziune. A revenit pe micile ecrane, la X Factor, dar pentru o perioadă destul de scurtă.

A câștigat Serie A în Italia, țara pe care o numește a doua casă după România, însă Cristi Chivu (45 ani) este mândru că este român. Familia sa cunoaște foarte bine limba română, cu toate că cei doi studiază la o școală prestigioasă din Milano. În plus, fetele cuplului, Natalia și Anastasia, sunt pasionate de fotbal la fel ca tatăl lor.

Fiica cea mare a venit pe lume pe 12 februarie 2009, în timp ce a doua s-a născut la data de 4 noiembrie 2010. Renumitul tehnician român are o parteneră de viață superbă, Adelina Elisei (44 ani) fiind o fostă moderatoare care a activat în televiziune înainte de a ajunge la altar cu fostul căpitan al echipei naționale.

Căsătoria lor a avut loc pe 6 iulie 2008, pe domeniul Stirbey. Vedeta este născută pe 3 ianuarie 1982 în Piatra Neamț. O perioadă a activat ca prezentatoare de știri sportive la Antena 1, dar în urmă cu 16 ani a decis să renunțe la carieră. A făcut un pas în spate cu toate că era deja o figură cunoscută în televiziunea din România.

Imaginile de atunci au rămas dovada vie că este o femeie frumoasă și extrem de atrăgătoare. Adelina Chivu a mizat mereu pe naturalețe, fără să fie adepta machiajului în exces. De asemenea, întotdeauna a avut trăsături fizice care au atras toate privirile asupra sa. Ținutele o arată drept o persoană rafinată și elegantă.

Cum a început relația dintre Cristi Chivu și Adelina

Cristi Chivu a cunoscut-o pe actuala sa soție în vara lui 2007. Fostul fotbalist și Adelina s-au întâlnit prima oară la un concert al trupei Holograf, prin intermediul unui prieten comun. Prezentatoarea l-a cucerit instant pe tehnicianul lui Inter Milano, deși la începutul idilei niciunul nu se aștepta ca relația să reziste.

Din fericire, s-au apropiat destul de repede și acum au o legătură trainică. Pentru a consolida povestea de dragoste în fiecare an cuplul merge într-o vacanță fără copii. În felul acesta au timp unul pentru altul, Adelina declarându-se la un moment dat „obsedată” de partenerul de viață.

„Eu nu am vorbit niciodată până acum despre asta! Am renunțat la tot pentru Cristi. Dar nu îmi pare rău, pentru că el este viața mea. Așa o bunătate în ochi eu nu am văzut la nimeni. Cristi este viața mea.

Sunt obsedată de el, și după atâta timp simt același lucru. Eu sunt obsedată după el după 17 ani de căsnicie. Sunt la toate meciurile prezentă, am stat în bălți, pe scaun, în ninsoare, cu ploaie, nu am lipsit, am fost și în câteva meciuri din deplasare.

Eu oricum merg. (n.r. la meciuri). Eu sunt sigură că el are cele mai profunde sentimente față de mine. Muză îmi sună ca termen inspirațional. Sunt sigură că el a învățat chestii de la mine, mie mi se pare că am învățat multe de la el, deci el ar putea fi…

El este genul care îți arată mai multe decât îți spune. El nu mi-a spus niciodată „dacă nu erai tu să mă, eu niciodată…”, dar îmi arată că mă prețuiește”, a spus soția lui Cristi Chivu, în , moderat de Mihai Morar.