Cum arăta Ion Țiriac pe patine! Miliardarului îi lipsea elementul care l-a făcut cunoscut

Puțină lume știe că Ion Țiriac nu a fost doar un bun jucător de tenis, ci și un component al naționalei de hochei a României. Cum arăta actualul miliardar pe patine.
Adrian Baciu
11.05.2026 | 08:15
Cum arăta Ion Țiriac pe patine, când juca hochei. Sursa foto: colaj Fanatik
Ion Țiriac, 86 de ani, este unul dintre cei mai bogați foști sportivi. În România, acesta a fost o prezență constantă pe locul 1 sau pe podiumul miliardarilor. În ceea ce privește cariera sa în sport, foarte puțină lume știe că acesta, pe lângă tenis, a mai fost implicat într-o disciplină: hochei. FANATIK vă prezintă o imagine rară cu Țiriac pe patine.

Cum arăta Ion Țiriac în urmă cu zeci de ani pe patine

Episodul cu numărul 49 al emisiunii „Oldies but Goldies” a venit cu o uriașă surpriză. Horia Ivanovici și invitatul său permanent Andrei Vochin, reputat jurnalist și consilier al șefului FRF, Răzvan Burleanu, au vorbit despre un sport aparent mai puțin popular în România. E vorba de hochei. România a contat, în trecut, și în această disciplină.

Țara noastră a evoluat la Jocurile Olimpice și la Campionatele Mondiale la această disciplină de iarnă. Un nume pe care la ora actuală îl cunoaște orice român a fost component al primei reprezentative de hochei. E vorba de Ion Țiriac. Înainte de ajunge un bun tenismen, actualul miliardar a ținut în mână o crosă.

În emisiunea de la FANATIK, Horia Ivanovici și Andrei Vochin au prezentat o fotografie rară cu Țiriac pe patine. La un moment dat, discuția de la „Oldies but Goldies” a ajuns la Eduard Pană, 81 de ani, primul român care a ajuns în Hall of Fame. În acel moment, Andrei Vochin a amintit faptul că sportivul l-a avut coleg pe nimeni altul decât Ion Țiriac.

„Primul om, primul hocheist român care a ajuns în Hall of Fame a fost Eduard Pană, care a fost inclus în Hall of Fame în 1998 pentru activitatea lui pe care el a desfășurat-o în anii 60-70. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice 64, 68 și 76. Coleg la Olimpiada din 1964 de echipă cu Ion Țiriac. (n.r. O să vedem o poză cu Țiriac pe patine. Poză cu Țiriac la Dinamo)”, a spus Vochin. În această imagine, omului de afaceri îi lipsesc elementele care îl fac astăzi cunoscut, precum mustața și faimoșii săi perciuni.

Ce jucător important a fost Ion Țiriac în echipa națională de hochei a României

Ion Țiriac nu a fost doar un simplu jucător de hochei în anii 60, ci un componente de bază al naționalei. Andrei Vochin mai spune că acesta juca titular în prima reprezentativă. De altfel, arhivele oficiale ale Olympics.com spun clar faptul că Țiriac a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1964 de la Innsbruck (ca jucător de hochei).

Apoi, a jucat și la Campionatele Mondiale de Hochei pe Gheață din 1961, unde a marcat 5 goluri în 5 meciuri. Devenit ulterior tenismen, Țiriac a fost component al clubului sportiv Dinamo București și a deținut gradul de locotenent major.

Ce prietenie s-a legat între Ion Țiriac și fostul său coleg de la naționala olimpică, Eduard Pană

Eduard Pană, fostul mare hocheist, și Ion Țiriac, nu au fost doar colegi la naționala olimpică de hochei a României. Cei doi au devenit și foarte buni prieteni. „Îi leagă o prietenie extraordinară în timp. Ion Țiriac deschide patinoarul de la Otopeni, iar managerul patinoarului este numit Eduard Pană.

Prietenia între ei rezistă, relațiile există. Eduard Pană a îndeplinit la Dinamo toate funcțiile, a fost și jucător, a fost și antrenor, a fost și conducător acolo”, mai spune Andrei Vochin.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
