Cum arată Irina Loghin după ce s-a vindecat de coronavirus. Imaginile care demonstrează dacă a fost afectată de nemilosul virus

Irina Loghin se numără printre persoanele norocoase care au scăpat de coronavirus fără să aibă mari probleme de sănătate.

Atât artista, cât și restul familiei sale au fost infectați cu COVID-19, iar ulterior internați la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, unde au fost supravegheați de medici și au primit tratament specific simptomelor avute.

Din fericire, cântăreața a fost asimptomatică, iar acum, după ce s-a vindecat, și-a reluat activitățile de zi cu zi.

Irina Loghin s-a vindecat de coronavirus și face plimbări prin Herăstrău

Celebra artistă de muzică populară a fost surprinsă, dimineața, la o plimbare scurtă prin parcul din zona de Nord a Capitalei, însoțită de o prietenă care i-a fost tovarăsă de drum, scrie cancan.ro, unde puteți vedea și imaginile cu vedeta. Irina Loghin se află într-o formă de zile mari și a mers minute bune pentru a-și limpezi mintea și relaxa mușchii picioarelor.

Cântăreața a fost cea mai norocoasă din familie, căci nu a avut niciun simptom, deși vârsta pe care o are putea fi o problemă, căci, în general, cele mai afectate persoane de coronavirus sunt persoanele peste 60 de ani.

Viața sănătoasă pe care o duce, mișcarea și starea pozitivă o fac pe Irina Loghin o luptătoare, iar organismul ei a reușit să ducă fără probleme lupta cu noul COVID-19. La cei 81 de ani pe care îi are, cântăreața a ieșit din spital fără alte probleme de sănătate, fiind cea mai norocoasă din familie.

Întreaga familie a artistei a fost internată la Matei Balș

În urmă cu câteva săptămâni, Irina Loghin, Ion Cernea, soțul cântăreței, și fiul lor, Ciprian Cernea, împreună cu soția acestuia, au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Toți au fost internați în spital și, din fericire, niciun membru al familiei nu a avut probleme de sănătate, fiind asimptomatici. Dintre toți, soțul artistei a fost cel care a avut ușoare stări de rău, însă nimic complicat.

„Am mers și mi-am făcut testul fără să am niciun simptom, mi-a ieșit pozitiv, am mers a doua zi la Spitalul Matei Balș și am repetat testul, neavând încredere în primul. Mi-a ieșit și al doilea la fel și m-am internat. Nu mi-a dispărut gust, nu mi-a dispărut miros, nu mi-a dispărut apetitul pentru mâncare, mă simt foarte bine. Nu stau, nu zac la pat, mă plimb prin salon”, spunea vedeta, după ce se internase la Spitalul Matei Balș.

„ În funcție de rezultate ne vor da externarea. Neavând simptome, probabil ne vor da drumul acasă. Ne simțim bine. Nu am avut nimic. Suntem ok și mai avem un pic și într-o săptămână putem ieși pe stradă. Deja au trecut 10 zile, adică două săptămâni de la infectare. Ultimele teste au ieșit negative. Noi le-am făcut în același timp, nu avem de unde să știm care de la care s-a infectat. Nu putem acuza pe nimeni.”, a declarat, la momentul infectării cu noul coronavirus, Ciprian Cernea la Antena Stars.

