Cum arată iubita lui Ionuț Belei de la Chefi la cuțite. El și Sabina se iubesc ca-n povești

Ionuț George Belei (26 de ani) se numără printre concurenții favoriți pentru marele premiu de la „Chefi la cuțite”, tânărul dorindu-și acest premiu pentru a-și achiziționa o casă în care să se mute cu iubita sa, Sabina. Cei doi au o relație ca-n povești, dar la distanță.

Finalistul de la „Chefi la cuțite” are o poveste de viață impresionantă, mărturisind la un moment dat că lucrează de cinci ani în Germania ca bucătar, iar de trei ani este implicat într-o relație cu o frumoasă brunetă. Iubita sa este studentă la Cluj, relația lor petrecându-se mai mult la distanță.

Cu toate acestea Ionuț Belei și Sabina se iubesc enorm și visează să se mute împreună în România, dorul de casă fiind foarte mare. Concurentul speră să câștige marele premiu de 30.000 de euro de la „Chefi la cuțite” pentru a-și achiziționa o locuință.

Ionuț Belei, concurentul de la Chefi la cuțite, are o relație la distanță cu Sabina

„E greu să stai departe de casă. Ți-e dor de casă, ți-e dor de familie, de prieteni, de grădină, de animale, de găini, de ce ai pe lângă curte și să fiu departe de ai mei e greu.

Singur, stres, nimeni nu te ajută. Încă puțin și ne mutăm împreună, sper că în România”, a declarat Ionuț Belei în audiții despre povestea de dragoste pe care o are cu Sabina.

Concurentul de la Antena 1 a mai povestit că s-a întors acasă din Germania de numai câteva luni, visând să se stabilească la Gura Humorului, acolo de unde este originar.

Tânărul, care a primit cuțitul de aur de la Sorin Bontea, și-ar dori să muncească pentru pasiunea sa, bucătăria, de pe meleagurile natale, nu în străinătate. Finalistul „Chefi la cuțite” lucrează pe brânci încă de la vârsta de 14 ani.

Cum a început Ionuț Belei să lucreze în bucătărie. E bucătar de 5 ani

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul.

Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, a mărturisit Ionuț Belei despre pasiunea sa.