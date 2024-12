Cum arată iubita lui Sebastian Dobrincu nemachiată? Lângă ea se trezește dimineața tânărul milionar

Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu se bucură din plin de vacanța lor în Dubai, prima de după ce și-au oficializat relația. Iubita afaceristului s-a postat fără pic de machiaj și a demonstrat cât de multă încredere are în ea.

Cum arată iubita lui Sebastian Dobrincu fără machiaj

Ultima despărțire dintre Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat , așa cum fanii se așteptau. De fapt, recent, milionarul s-a afișat cu noua lui iubită. care nu este deloc străină publicului.

Printr-o postare pe Instagram, cei doi și-au mărturisit iubirea, publicând mai multe imagini în care apar împreună și un mesaj cât se poate de cuprinzător: „Viața e amuzantă. Persoana potrivită îți poate da lumea peste cap, când te aștepți mai puțin. Vă zic din experiență”, a scris Sebastian Dobrincu

În prezent, cei doi se află într-o escapadă romantică în Dubai. De acolo, Otniela Sandu a făcut un clip video în care le-a arătat fanilor săi rutina sa de îngrijire a pielii, demonstrând că nu se teme să se afișeze naturală.

Nici nu are de ce, pentru că iubita lui Sebastian Dobrincu se poate lăuda cu frumusețea sa, lucru pe care l-au remarcat, cu siguranță, și internauții. De altfel, după rutina de îngrijire, nu a aplicat machiaj.

Ce diferență de vârstă există între cei doi îndrăgostiți

De menționat este, de asemenea, că între Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu există o diferență de vârstă considerabilă. Mai exact, actrița este cu 8 ani mai în vârstă decât milionarul, care are numai 26 de ani.

De-a lungul timpului, ea a trecut și prin momente foarte dureroase. În trecut, a povestit cum și-a pierdut mama chiar de ziua ei. „Eram plecată și mama, cum toată lumea știa, nu se simțea bine. Dar era o stare permanentă, ea mi-a zis să plec.

Am sunat-o pe 24, nu prea putea să vorbească. Am comandat o mâncare, i-am trimis o poza, a văzut-o și mi-a zis că vorbim mâine. Eu toată săptămâna am întrebat-o dacă o să-mi zică la mulți ani de ziua mea.

M-am trezit la miezul nopții, n-am putut să dorm. Am avut un sentiment foarte ciudat pe care nu l-am mai avut niciodată. Atunci mă sunase toată lumea. Ea se chinuia foarte tare.

Deja era pe morfină. Cu o seară înainte mi-a zis ‘stai liniștită acolo’. O să fie bine. lucrurile astea sunt firești. Știu doar că i-am zis te iubesc și ea mi-a zis că mă iubește. Uneori mă uit prin telefon și mă uit la ultimele mesaje”, a spus Otiniela Sandu în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.