Cum arată iubitele piloților de Formula 1. Frumusețile care stau alături de campionul Lando Norris, Verstappen, Russell și Leclerc

Pe Lando Norris, Max Verstappen, George Russell sau Charles Leclerc îi cunoaște întreaga suflare a iubitorilor sporturilor cu motor. Cum arată însă iubitele piloților de Formula 1. FANATIK vă prezintă imagini cu frumusețile care le stau alături eroilor din ”Marele Circ”.

Ele sunt iubitele celor mai în vogă piloți din Formula 1. Campionul Lando Norris, alături de fosta iubită a unui star de la Barcelona

În acest moment, echipele din Formula 1 încă pun la punct detalii și strategii pentru sezonul 2026, unul care aduce schimbări tehnice majore și echipe noi pe grilă. Începând cu martie 2026, când debutează noul sezon, la Melbourne (Australia), avem parte deja de o premieră. Astfel, pentru prima dată în ultimii patru ani, grila de start va include patru campioni mondiali: Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen și Fernando Alonso.

. În paralel, soțiile și iubitele lor se pregătesc să trăiască din nou la intensitate maximă fiecare cursă. În cele ce urmează vă spunem cine sunt și cum arată iubitele piloților de Formula 1.

Vom da Cezarului ce-i al Cezarului și începem cu ”viața personală” a pilotului britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes). Acesta a câștigat anul trecut primul său titlu de de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite).

Pe plan sentimental, Norris o duce poate și mai bine. În ultimele curse ale sezonului trecut, britanicul a fost urmărit cu sufletul la gură de la boxe de întreaga familie. Acolo s-a aflat și iubita fotomodel Margarida ”Magui” Corceiro (23 de ani). Cei doi au trecut printr-o serie de despărțiți și împăcări. Într-un final, ei și-au oficializat relația în acest an, la Marele Premiu al Ungariei.

Ulterior, cei doi au apărut împreună la gala FIA. Înainte de a fi cu Norris, Magui a avut o relație cu fotbalistul Joao Felix, fost la Barcelona și Chelsea. Lando a descris-o pe iubita sa ca pe cineva ”cu care poate fi el însuși, foarte naturală și cu o viață intensă”.

Cum arată iubita lui Max Verstappen

Din primăvară, de la boxe se va bucura și va suferi alături de iubitul ei și Kelly Piquet. Este nimeni alta decât iubita lui Max Verstappen, cel care a fost votat drept cel mai bun pilot al anului. Aceștia au o relație de lungă durată. A fost oficializată în 2021, deși se cunosc încă de dinainte, din 2016.

Cei doi au o fiică împreună, Lily (născută în mai 2025). Kelly mai are o fată, Penelope, dintr-o relație anterioară cu fostul pilot Daniil Kvyat. Cuplul Verstappen – Piquet locuiește în Monaco. Kelly îl susține constant pe Max la cursele de Formula 1. Deși au atâția ani împreună, cei doi nu au planuri de căsătorie. Pilotul a declarat în 2023 că ”timpul va spune” dacă este cazul să se căsătorească.

Cine sunt iubitele lui Oscar Piastri (McLaren) și George Russell (Mercedes)

Un alt nume important din Formula 1, Oscar Piastri (McLaren) formează un cuplu de mai mulți ani cu Lily Zneimer. Cei doi s-au cunoscut de pe vremea adolescenței, de când aveau 17 ani, potrivit . Oscar a început relația cu Lily în ultimii ani de liceu.

”Păstrăm lucrurile private între noi, dar nu secrete, așa cum sunt unele relații. Le păstrăm pentru noi și încercăm să fim departe de lumina reflectoarelor și să trăim vieți normale”, a spus Piastri, într-un interviu pentru revista citată. Piastri a câștigat Marele Premiu de la Miami în mai 2025. Iubita sa a sărbătorit atunci alături de australianul de 24 de ani.

Pilotul de la Mercedes, George Russell, are o relație de aproape 6 ani cu Carmen Mundt. În 2020, un prieten comun din Londra le-a făcut cunoștință. În același an, cuplul și-a oficializat relația în septembrie 2020, notează . Iubita iberică a pilotului britanic este născută în 1998 în Spania. Ea a studiat Business & Finance la Universitatea Westminster (2018–2021).

Charles Leclerc și Alexandra Sainz Mleux, un cuplu din 2023

Pilotul de la Ferrari, Charles Leclerc, și Alexandra Saint Mleux sunt împreună de trei ani. În noiembrie 2025, printr-o postare comună pe Instagram, și-au anunțat logodna. Din acel moment, aceștia au apărut împreună la diverse evenimente.

Pe pilotul monegasc îl cunoaște orice fan al sportului cu motor. În ceea ce o privește, Alexandra, de origine mexicano-franceză, este influencer pe social media. Ea apare des alături de iubitul său. Ultima dată a fost prezentă la Marele Premiu de la Silverstone din iulie 2025.