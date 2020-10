Emily Burghelea a avut parte de o surpriză din partea iubitului chiar în cadrul emisiunii Teo Show. Cei doi s-au logodit în direct și sunt mai fericiți ca niciodată.

Fosta asistentă a Mirelei Vaida a fost cerută în căsătorie în platoul emisiunii, potrivit wowbiz.ro. Emily nu s-ar fi așteptat la un astfel de moment și a rămas fără cuvinte.

Partenerul vedetei preferă să fie discret și nu îi place să apară pe rețelele de socializare. Acesta i-a oferit iubitei sale un moment de excepție, care i-a emoționat și pe telespectatori

Cum arată iubitul lui Emily Burghelea. Fosta asistentă TV a avut parte de o surpriză în direct

Pentru că nu vrea să-și dezvăluie identitatea, partenerul blondinei a fost echipat corespunzător. Masca de protecție, ochelarii de soare și pălăria l-au ajutat să se “camufleze”.

Emily Burghelea abia și-a putut stăpâni emoțiile în fața celui pe care îl iubește și nu și-a putut găsi imediat cuvintele. Nimeni nu-i cunoaște identitatea bărbatului misterios, în afară de faptul că numele lui este Andrei.

Emily a menționat că acesta nu este pasionat de rețelele sociale și de aparițiile la TV, astfel că Andrei a găsit o variantă care să mulțumească pe toată lumea. Fosta asistentă de la Acces Direct a postat pe contul de Instagram fotografia cu momentul special.

“Și da…. am zis DA! 💍 Urmează vlog pe youtube cu toate detaliile. Încă sunt în stare de șoc. Nu mă așteptam NICIODATĂ să intre în DIRECT. A fost fantastic. A organizat totul extrem de bine. Mi-a luat cel mai frumos inel, mi-a făcut cea mai frumoasă surpriză… iar eu…. Eu i-am făcut instagram, cu sau fără voia lui. 🤷🏼‍♀️

Mi-a zis că o să mă filmeze în cele mai DUBIOASE ipostaze. Am zis că glumește. Nu glumea. Suntem la restaurant și în 30 de minute a pus 10 story-uri cu mine. Oare o să regret asta mai târziu?! 😅 Nu știu… dar… ce știu sigur este că nu voi regreta că am zis DA. Te iubesc mult, băi! ❤️💍”, a scris blondina.

Din cauza deghizării, iubitul ei a fost confundat cu Whats Up. Emily i-a făcut un cont de Instagram, iar acesta a comentat la fotografie: “S-a prins lumea că sunt whatsapp?”. Comentariul a stârnit amuzamentul tuturor și a primit zeci de aprecieri.

Printre gândurile bune și felicitările pe care Emily Burghelea le-a primit la postare, și-au făcut loc și câteva persoane care au lăsat comentarii răutăcioase.

“Cam dubios…nu își arată fața…și ochelarii de soare. Și mască…miroase a ceva”, “Felicitări! Posibil să fie prea repede pt căsătorie…Ești încă tânără, dar fiecare decide pt el”, “E mult mai învățat față de tine, și nu vrea să se afișeze lângă tine așa?”, sunt doar câteva dintre mesajele dezaprobatoare.

Demisia de la Acces Direct

Emily Burghelea este recunoscută pentru participarea la “Bravo, ai stil!”, dar mai ales pentru postul de asistentă TV la emisiunea Mirelei Vaida. Blondina și-a dat demisia după ce a declarat în direct că Viorel Stegaru o agresează fizic pe soția lui, Veronica “Vulpița”, și că cei din emisiune trebuie să ascundă acest lucru.

Emily Burghelea nu a fost de acord să asiste la un asemenea abuz și a decis să plece de la Acces Direct. Aceasta a explicat într-un vlog că este sub principiile ei să ascundă suferința unei femei.

“Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că este Vulpița, că sunt eu, că este orice altă femeie. Este mult sub demnitatea unei femei ce se întâmplă, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare”, a explicat Emily la momentul respectiv.