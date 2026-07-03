Cum arată John Cena la jumătate de an după retragerea din wrestling. Apariție șocantă pentru fanii săi: „De ce ai făcut asta?”

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John Cena (49 de ani), sportivul cu o carieră în wrestling de peste 25 de ani, s-a retras din activitate în luna decembrie a anului trecut. La jumătate de an după ultima sa apariție în ring, superstarul american și-a șocat fanii cu cea mai recentă postare făcută în mediul online. Cum arată, astăzi, fostul multiplu campion WWE.

John Cena și-a șocat fanii la jumătate de an după ce s-a retras din WWE

Anul 2025 a reprezentat pentru John Cena ultimul său an activ în cariera de wrestler profesionist. În primăvara anului trecut, În decembrie, fostul sportiv din Boston, Massachusetts,

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La jumătate de an după ce își lua rămas bun de la fanii wrestlingului într-o seară plină de emoție, John Cena a postat pe contul său oficial o fotografie în care i-a lăsat uimiți pe toți. Mai exact, el s-a ras complet în cap, aspect pe care nu l-a mai avut din vremea adolescenței sale. Motivul? Va fi supus unei intervenții chirurgicale de implant de păr, după ce mai avusese parte de una în noiembrie 2024.

„A doua rundă a tratamentului FUE, iar de această dată am mers până la capăt pentru a obține cele mai bune rezultate posibile. Mulțumesc lui Ken Anderson și întregii echipe de la Anderson Center for Hair pentru că m-au însoțit în această călătorie”, a scris fostul wrestler pe contul său.

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Round 2 of FUE Treatement and this time I went all in for best possible results. Thank you and the staff at Anderson Center for Hair for accompanying me on this journey! — John Cena (@JohnCena)

Cum au reacționat fanii lui John Cena după ce i-au văzut schimbarea de look

Comentariile au curs la postarea lui John Cena. Fanii au avut reacții diverse după ce și-au văzut idolul din copilărie complet fără păr, după ce fuseseră obișnuiți cu tunsoarea sa militară, iar spre finalul carierei sale, cu părul ceva mai lung.

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„Este nevoie cu adevărat de curaj să ieși și să arăți lumii asta. Multă sănătate!”, a scris un internaut. „Frate, ai putea chiar să economisești banii, arăți super chel!”, a fost o altă reacție. „Frate, trebuia să apari așa anul trecut. Ar fi fost genial”; „De ce? De ce ai făcut asta?”; „John Cena chel înainte de GTA 6 e ceva nebunesc!”, au fost alte reacții.