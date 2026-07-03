Sport

Cum arată John Cena la jumătate de an după retragerea din wrestling. Apariție șocantă pentru fanii săi: „De ce ai făcut asta?”

John Cena, considerat unul dintre cei mai buni wrestleri din istoria WWE, a șocat internetul cu cea mai recentă apariție. Cum arată acum, la jumătate de an după ce s-a retras din sportul iubit.
Mihai Dragomir
03.07.2026 | 22:30
Cum arata John Cena la jumatate de an dupa retragerea din wrestling Aparitie socanta pentru fanii sai De ce ai facut asta
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Apariție șocantă a fostului wrestler John Cena. Cum arată în 2026, după ce s-a retras la finalul anului trecut. Foto: Colaj FANATIK.
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John Cena (49 de ani), sportivul cu o carieră în wrestling de peste 25 de ani, s-a retras din activitate în luna decembrie a anului trecut. La jumătate de an după ultima sa apariție în ring, superstarul american și-a șocat fanii cu cea mai recentă postare făcută în mediul online. Cum arată, astăzi, fostul multiplu campion WWE.

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John Cena și-a șocat fanii la jumătate de an după ce s-a retras din WWE

Anul 2025 a reprezentat pentru John Cena ultimul său an activ în cariera de wrestler profesionist. În primăvara anului trecut, el câștiga centura WWE la Wrestlemania 41 și devenea astfel wrestlerul cu cele mai multe titluri mondiale din istorie. În decembrie, fostul sportiv din Boston, Massachusetts, se retrăgea definitiv din activitate după un meci pierdut în fața lui Gunther.

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La jumătate de an după ce își lua rămas bun de la fanii wrestlingului într-o seară plină de emoție, John Cena a postat pe contul său oficial o fotografie în care i-a lăsat uimiți pe toți. Mai exact, el s-a ras complet în cap, aspect pe care nu l-a mai avut din vremea adolescenței sale. Motivul? Va fi supus unei intervenții chirurgicale de implant de păr, după ce mai avusese parte de una în noiembrie 2024.

„A doua rundă a tratamentului FUE, iar de această dată am mers până la capăt pentru a obține cele mai bune rezultate posibile. Mulțumesc lui Ken Anderson și întregii echipe de la Anderson Center for Hair pentru că m-au însoțit în această călătorie”, a scris fostul wrestler pe contul său.

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Cum au reacționat fanii lui John Cena după ce i-au văzut schimbarea de look

Comentariile au curs la postarea lui John Cena. Fanii au avut reacții diverse după ce și-au văzut idolul din copilărie complet fără păr, după ce fuseseră obișnuiți cu tunsoarea sa militară, iar spre finalul carierei sale, cu părul ceva mai lung.

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„Este nevoie cu adevărat de curaj să ieși și să arăți lumii asta. Multă sănătate!”, a scris un internaut. „Frate, ai putea chiar să economisești banii, arăți super chel!”, a fost o altă reacție. „Frate, trebuia să apari așa anul trecut. Ar fi fost genial”; „De ce? De ce ai făcut asta?”; „John Cena chel înainte de GTA 6 e ceva nebunesc!”, au fost alte reacții.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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