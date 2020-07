Cum arată la 44 de ani actrița care a jucat-o pe Jade în Clona. Giovanna Antonelli se menține în formă maximă

View this post on Instagram

Amor é o sentimento mais poderoso do mundo! ♥️ E foi cercada dele que passamos o dia preparando essa campanha nova. Ai Gente, tô mãe babona mesmo, mas minha coleção 'Para Elas' com a @rommanel e com essas participações especiais …. tão demais mesmo. 🤗 Tudo isso não seria possível sem minha equipe que amo e que tá sempre tornando meus sonhos possíveis. 🌹 Não to 'guentando'!!! Nos inspiramos nas várias mães, mulheres, que moram dentro da gente, até porq somos mil em uma! Não é?? Ahh, o preview do lançamento já começou! Vem conhecer toda coleção e fazer seus pedidos!!! Depois posto mais cliques Ta?? To apaixonada por essa campanha …. 🥰 #rommanelbygioantonelli #diadasmaesrommanel #gioantonelli #compredeumaconsultora