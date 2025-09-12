Cum arată la 51 de ani unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume. Fizicul său a surprins pe toată lumea

Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști i-a lăsat pe fani muți de uimire. Deși are 51 de ani și s-a retras din lumea „sportului rege”, acesta reușește să aibă o condiție fizică de invidiat. Iată cât de bine arată!

ADVERTISEMENT

Fotbalistul de 51 de ani care uimește întreaga lume cu fizicul său

Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume demonstrează că vârsta este doar un număr. La cei 51 de ani ai săi, acesta are o condiție fizică de invidiat și poate concura oricând cu adversari mai tineri. Ze Roberto, căci despre el este vorba, le-a arătat tuturor că orice este posibil dacă există muncă și motivație.

Pe numele său José Roberto da Silva Júnior, cu Real Madrid în 1998. A scris istorie pe teren, însă a decis să se retragă din această lume. Chiar dacă nu mai aleargă după minge, asta nu înseamnă că a stat departe de sport.

ADVERTISEMENT

De când a decis să facă un pas în spate și să nu mai fie prezent pe teren, Ze Roberto a devenit antrenor personal de fitness. Acesta petrece multe ore în sala de forță, iar rezultatele sunt mai mult decât vizibile. Fizicul său lucrat și tonifiat i-a lăsat cu gura căscată pe fani și inclusiv pe jurnaliștii de la Marca, care l-au complimentat.

„A jucat la Real Madrid, iar la 51 de ani corpul său musculos uimește lumea.”, au scris jurnaliștii de la .

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Cum se menține în formă Ze Roberto

Pentru a arăta atât de bine, , însă a recunoscut că un rol esențial îl are înțelegerea nevoilor corpului. După ce și-a dat seama cât de importantă este grija față de trupul său, fostul fotbalist a început să lucreze pentru a se menține în formă.

ADVERTISEMENT

„Am înțeles că trupul meu e o mașinărie care trebuie întreținută. Când am început să am grijă de corpul meu, viața mi s-a schimbat. Vârsta e doar un număr. Nu am vicii. Nu beau alcool, nu fumez, mănânc foarte bine și dorm la fel. Cred că am acest fizic pentru că am jucat fotbal până la 43 de ani.”, a spus Ze Roberto.

Cine este, de fapt, Ze Roberto

Ze Roberto este un fotbalist de origine braziliană care a scris istorie. Este considerat unul dintre cei mai longevivi, dar și versatili jucători ai generației sale. De-a lungul carierei, acesta s-a făcut remarcat datorită rezistenței fizice extraordinare, a inteligenței tactice, dar și a tehnicii sale greu de egalat.

ADVERTISEMENT

Ze Roberto și-a început cariera de club la Portuguesa, după care a ajuns la Real Madrid, acolo unde a și câștigat Liga Campionilor UEFA. De-a lungul timpul, acesta a mai jucat la Flamengo, la Bayern Munchen, la Santos și la Palmeiras. În tricoul Selecão, Ze Roberto a strâns peste 80 de selecții și a marcat 6 goluri. În 2017, Ze Roberto a decis să se retragă din lumea fotbalului.