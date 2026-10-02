Cum arată „laboratorul” în care Gică Hagi pregătește meciul cu Polonia? România stă în superlux la hotelul de 5 stele din cartierul business al Varșoviei

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Naționala stă la Westin Varșovia, parte a grupului Marriott. Hotelul este situat la 5 kilometri de stadionul pe care se joacă vineri seara partida dintre Polonia și România. În condițiile traficului relaxat din oraș, Hagi și elevii săi nu vor petrece mai mult de 15 minute în trafic, în drumul lor spre arenă. României i-au fost rezervate etajele superioare ale hotelului, unde nu se vor amesteca printre ceilalți clienți. Jucătorii vor consuma preparatele gătite de chef-ul echipei naționale, Andrei Voica, astfel că nu vor apela nici la vreunul dintre restaurantele care au pus Westin pe harta destinațiilor culinare de top ale Varșoviei.

Panoramă spectaculoasă și „cel mai bun somn” pe care ți-l poate garanta un hotel

Westin Varșovia a fost inaugurat în 2003 și modernizat în mai multe etape, între 2014 și 2019. Hotelul a fost primul din Polonia care a primit certificarea LEED Silver după ce a bifat criteriile din domeniul sustenabilității. Westin se prezintă drept un hotel care pune accent pe starea de bine a celor care-i trec pragul. Panorama de care clienții au parte de la ferestrele construcției înalte de aproape 100 de metri este unul dintre marile sale atuuri. Un altul, chiar mai important, este calitatea somnului. Westin este renumit pentru saltele și așternuturi, iar eforturile managerilor se îndreaptă permanent către creșterea gradului de satisfacție din partea utilizatorilor rețelei.

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Hotelul este unul dintre zgârie-norii care . Este în apropierea Palatului Culturii și al Științei și a centrului comercial Zlote Tarasy. Westin este accesat atât de oameni cu interese în zona de business, cât și de familii datorită localizării sale excelente.

Prețul luxului la Varșovia: 900 de lei pe noapte

Rezervată din timp, o cameră de tipul celei în care stă Gică Hagi la Varșovia ajunge la 900 de lei pe noapte. Selecționerul se odihnește într-un pat king-size, are o masă de lucru și o priveliște superbă asupra orașului de la geamul camerei sale. Elementele de decor sunt aerisite, pentru că suprafața garantată a unei astfel de unități este de 27 de metri pătrați.

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Vineri, , Hagi face ultimele retușuri pentru confruntarea cu Polonia. A programat un antrenament, apoi jucătorii revin pentru masă și odihnă, înainte de plecarea la stadion. După meciul din Polonia, România închide fereastra internațională împotriva Suediei, luni seara, pe Arena Națională.

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