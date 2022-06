Cum arată Laura Cosoi la o zi după naștere. Actrița și-a surprins fanii

Laura Cosoi și-a surprins fanii cu felul cum arată la doar o zi după naștere. Actrița a postat pe Instagram o fotografie cu ea, de la maternitatea unde a adus pe lume, joi, cel de-al treilea copil, tot o fetiță.

Laura Cosoi, neschimbată la doar o zi după naștere

Laura Cosoi este neschimbată și nici nu ai spune că . Și-a păstrat aceeași frumusețe ca odinioară. În postarea de pe rețelele de socializare, ea a dezvăluit cum și-a petrecut timpul până acum cu noul membru din familia sa.

”24 de ore de cand a venit pe lume iubirea noastra, Lara. In aceste ore nu am facut altceva decat sa o tin in brate, sa o miros, sa o privesc. Si nu ma mai satur…

I-am povestit despre lumea asta minunata, despre Dumnezeu, despre surioarele ei, despre taticul perfect si toti cei dragi din familie, care de-abia astepta sa o cunoasca!

Ii multumesc in fiecare clipa ca ne-a dat sansa sa ii fim parinti, sa o iubim, sa fim acolo pentru ea, de fiecare data, pentru totdeauna!

Esti sufletul nostru, Lara! Va multumim din suflet pentru toate gandurile pline de dragoste si lumina! Ne-au ajuns la inima🤍”, a scris Laura Cosoi

Laura Cosoi, mamă a trei fetițe

Laura Cosoi este acum mamă a trei fetițe, după ce a născut-o cu o zi în urmă și pe Lara. Familia sa s-a întregit, iar ea radiază de fericire.

Acasă, actrița mai are două fiice, pe nume Ana Rita și Vera Maria. Într-un interviu pentru revista Viva! înainte de a redeveni mamă, actrița mărturisea că nu s-a gândit foarte mult la cum să-și boteze

”Da, nu e vreun mare secret și nici nu am căutat așa numele copiilor noștri, să aibă neapărat o simbolistică, dar am fost niște oameni foarte instinctivi în alegerea numelor și în continuare am mers pe acest instinct, nu neapărat pe o regulă anume. Pur și simplu a venit numele, cum au venit și celelalte două, pur și simplu, într-un moment.

Nu am avut opțiuni, liste cu copii cu nume, adică pur și simplu ni s-a părut că trebuie să fie un nume care să însemne ceva pentru noi și să aibă o rezenonanță în contextul familiei noastre”, a declarat Laura Cosoi pentru