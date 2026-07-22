Sport

Cum arată lista posibililor adversari pentru FCSB, CFR Cluj și U Cluj în faza play-off din Conference League. 5 super echipe sunt deja sigur acolo!

FCSB, CFR Cluj și U Cluj sunt cele trei reprezentate ale României în Conference League. Deși drumul e lung, ele știu cam care ar fi posibilii adversari dacă ajung în play-off.
Traian Terzian
22.07.2026 | 09:08
Cum arata lista posibililor adversari pentru FCSB CFR Cluj si U Cluj in faza playoff din Conference League 5 super echipe sunt deja sigur acolo
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Ce adversari pot avea FCSB, CFR Cluj și U Cluj în play-off-ul Conference League. Sursă foto: colaj Fanatik
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Ținta pentru FCSB, CFR Cluj și U Cluj este accederea în grupa de Conference League. Nu este un obiectiv imposibil, dar nici ușor de îndeplinit. Totul va depinde de șansă și de adversarii pe care îi vor avea play-off.

Ce adversari pot avea FCSB, CFR Cluj și U Cluj în play-off-ul Conference League

Deși ajunsă în cupele europene în ultima clipă, după un baraj intern cu Dinamo, FCSB beneficiază de statutul de cap de serie la tragerea la sorți, inclusiv în faza play-off-ului. Acest lucru îi oferă o șansă în plus pentru a întâlni un adversar mai lejer în ultimul tur înainte de grupa de Conference League.

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Conform celor de la Football Meets Data, o singură echipă care nu va fi cap de serie în play-off are locul asigurat în acea fază: Getafe (Spania). Însă, ”roș-albaștrii” ar putea avea și alți adversari de temut, precum Benfica (Portugalia), Beșiktaș, Istanbul Bașakșehir (ambele Turcia) sau Dinamo Kiev (Ucraina).

Însă, există și echipe accesibile pe care bucureștenii să le întâlnească în play-off. Și aici se află NK Bravo (Slovenia), FC Noah (Armenia), Zalgiris Vilnius (Lituania), RFS Riga (Letonia), HJK Helsinki (Finlanda) sau NK Rijeka (Croația).

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Situație complicată pentru CFR și U Cluj

Cele două formații din Ardeal, care au oricum un traseu dificil și până la play-off, vor avea nevoie de șansă la tragerea la sorți dacă vor ajunge în ultimul tur preliminar, deoarece nu vor fi în capi de serie.

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Adversarii se anunță a fi teribili, iar până acum se știu patru echipe care au locul asigurat în urna capilor de serie: Atalanta (Italia), Freiburg (Germania), AS Monaco (Franța) și Brighton (Anglia). Dar pe această listă ar mai putea apărea Braga (Portugalia), Ajax (Olanda), PAOK Salonic (Grecia) sau Rangers (Scoția).

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Dacă nu vor exista surprize pe parcurs, cei mai accesibili adversari pentru CFR și U Cluj în faza play-off-ului ar fi Partizan (Serbia), Rakow (Polonia), Ludogoreț (Bulgaria), Rapid Viena (Austria) sau Ferencvaros (Ungaria), echipe însă care nu sunt deloc de neglijat.

Cu cine joacă echipele românești până la play-off

Pentru a ajunge în play-off și a se bate la intrarea în grupa de Conference League, cele trei reprezentante ale României mai au de trecut două tururi preliminare. Iar cele mai mari șanse de calificare le are FCSB.

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Formația patronată de Gigi Becali va întâlni mai întâi pe FK Auda din Letonia, în turul 2 preliminar, pentru ca apoi, dacă se califică, să dea peste învingătoarea ”dublei” dintre NK Aluminij (Slovenia) și Dinamo Tirana (Albania).

CFR Cluj se va duela prima dată cu Alashkert din Armenia, iar adversarul din turul 3 se va alege din partida Tromso (Norvegia) – Hradec Kralove (Cehia). De partea cealaltă, U Cluj, care a fost eliminată de Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League, va începe aventura în Conference League împotriva norvegienilor de la Brann, iar apoi ar urma un duel cu învingătoarea întâlnirii Dila Gori (Georgia) – Apollon Limassol (Cipru).

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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