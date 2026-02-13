Sport
Cum arată lista rușinii pentru UTA, după ce a pierdut cu Gloria Bistrița și a fost eliminată din Cupa României Betano. O legendă a Stelei, îngenuncheată pe banca arădenilor

UTA a fost eliminată din Cupa României Betano, după eșecul cu Gloria Bistrița, scor 0-1. Fosta echipă a lui Jean Pădureanu se adaugă la lista rușinii pentru „Bătrâna Doamnă”.
Bogdan Cioara
13.02.2026 | 17:00
UTA, eliminată de Gloria Bistrița din Cupa României. Cum arată „lista rușinii” din istoria arădenilor. Foto: Facebook UTA
UTA a pierdut la limită, scor 0-1, pe terenul Gloriei Bistrița și a părăsit Cupa României Betano încă din faza grupelor. Deși au surclasat-o pe FCSB cu 3-0, trupa lui Mihalcea nu a reușit în Transilvania punctul calificării. Fosta echipă a lui Jean Pădureanu se alătură, pe o listă a rușinii, echipelor mici care au reușit de-a lungul istoriei să o elimine pe UTA din „cupă”.

Cum arată lista rușinii pentru UTA

Isprava de la Bistrița nu este nici pe departe singulară pentru formația din vestul țării. De-a lungul timpului, formația din urbea de pe Mureș a avut parte de mai multe umilințe. Astfel, echipa Aradului, cu două Cupe ale României în palmares (1948 și 1953), avea să fie eliminată de formații precum Minerul Turț, Victoria Someșeni (echipă dintr-o unitate militară), Sănătatea Cluj, Șoimii Pâncota sau CSO Filiași.

Conjudețeana din Pâncota a învins-o pe UTA prin golul înscris de Dumitru „Bebe” Mitu, ex-utist în tinerețe, care avea 37 de ani și s-a prezentat la meci direct de la serviciu, fiind șofer la firma de protecție și pază a lui Pavel Piroș, cel care susținea financiar echipa din podgorie.

Iar înfrângerea de la Filiași s-a consemnat în toamna anului 2021, la un an după revenirea echipei UTA în primul eșalon. Pe banca arădenilor se afla Laszlo Balint, iar în echipă se aflau jucători ca Ubbink, Roger sau Antal.

Lăcătuș a cunoscut umilința când a antrenat la Arad

Pe 26 septembrie 2007, UTA pierdea la cvasi necunoscuta Sănătatea Cluj cu 1-0, în șaisprezecimile Cupei României. Se juca în sistem eliminatoriu, iar o similitudine cu înfrângerea de acum, de la Bistrița a constituit-o faptul că arădenii au fost conduși încă din prima repriză, fără să reușească să înscrie până la final.

UTA evolua în prima ligă și era antrenată de Marius Lăcătuș, care a mai stat o etapă de campionat după rușinea din „cupă”, pierzând cu același scor la Buzău, după care a părăsit echipa de pe Mureș. Asta deși înainte de partida cu Sănătatea, reușise două rezultate memorabile: victorie cu 1-0 pe terenul Universității Craiova și 1-1 acasă cu Steaua București. „Fiara” se afla pe banca „Bătrânei Doamne” în al doilea sezon, reușind salvarea de la retrogradare în ediția precedentă de campionat.

