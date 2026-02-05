Cum arată locuința lui Robert Negoiță în care a descins DNA: „Locuiesc singur”. Ce plante exotice i-a lăsat fosta iubită și cu cine bea vin în timpul liber

ADVERTISEMENT

Perchezițiile DNA de joi, 5 februarie 2026, care l-au vizat pe primarul sectorului 3 din București, Robert Negoiță, au fost efectuate inclusiv în locuința în care petrece majoritatea timpului (edilul are mai multe proprietăți), un apartament despre care, la un moment dat, s-au făcut multe glume în mediul online.

Cum arată casa lui Robert Negoiță. Locuința ”vizitată” de procurorii DNA ascunde câteva detalii interesante

Una din informațiile care s-au rostogolit în spațiul public, încă din anul 2o23, este legată de temperatura din casa lui Negoiță. Primarul nu pornește căldura iarna, preferând să stea în frig, după cum a spus în repetate rânduri.

ADVERTISEMENT

Casa este una destul de austeră, dar cu accente neașteptate de exotism. În urmă cu doi ani, Negoiță a deschis ușa casei sale pentru o echipă de reporteri de la , făcând o serie de destăinuiri personale: cine îi trece pragul apartamentului în care stă singur, ce a moștenit de la fosta iubită, dar și ce plante exotice are în locuință.

Primarul sectorului 3 stă în frig

„Locuiesc singur, stau foarte puțin acasă și lucrurile sunt aranjate fix în această idee”, spunea acum doi ani primarul, explicând de ce spațiul pare mai degrabă funcțional decât primitor. Apartamentul nu e plin de obiecte decorative sau lucruri personale, însă, totuși remarcăm anumite detalii: pe dulapul de lângă televizor, Robert Negoiță are două măști de carnaval, iar pe unul dintre mobiliere are o mașină de jucărie.

ADVERTISEMENT

Cât despre casa ”călduroasă” în care trăiește, politicianul a spus că atunci când are musafiri încălzește, de dragul prietenilor, atmosfera: „Sunt undeva la 17 grade în casă. De obicei, nu pornesc căldura iarna, deloc. Dacă am invitați, ceea ce se întâmplă rar, dau drumul la căldură, căci nu toți funcționează ca mine”.

ADVERTISEMENT

Fosta iubită i-a lăsat moștenire câteva plante exotice

Aceeași uimire au trăit-o și în anul 2023, atunci când au ajuns prima oară în locuința primarului. Au crezut că nu stă acolo, dat fiind că înăuntru se simțeau ca în congelator. În contrast cu minimalismul evident, apartamentul este plin de plante exotice. „Fosta mea iubită mi-a lăsat câteva plante atunci când ne-am separat și am avut grijă de ele”, a povestit, printre altele, edilul. În locuință, cameramanul a surprins un mandarin și un palmier, printre plantele la care politicianul ține foarte mult. Valoarea plantelor nu este una impresionantă, după cum a dezvăluit chiar el: toate l-au costat undeva la 30 de euro.

Robert Negoiță își invită prietenii preoți acasă, care îi aduc vin bisericesc

Un alt detaliu care a atras atenția este frigiderul, nu prin alimentele diverse cât mai ales prin colecția de vinuri bisericești pe care o are, deși susține că nu e mare consumator de alcool. Totuși, are câțiva prieteni preoți cu care dă noroc atunci când vin în vizită la el, probabil aceiași amici pentru care dă și drumul la căldură, ca să nu înghețe de frig până se încălzesc de la vin.

ADVERTISEMENT

„Am o relație bună cu preoții, am vin bisericesc. Am vrut să cumpăr, dar nu știam de unde să-l iau. Când mai primesc câte o vizită de la prietenii preoți, îmi aduc câte o sticlă de vin, iar eu nu sunt un mare consumator”, a povestit Negoiță.

Robert Negoiță, anchetat de DNA

Joi, 5 februarie 2026, procurorii DNA ar fi ajuns în locuința primarului sectorului 3 din București, dar nu pentru a verifica dacă edilul mai stă și acum în frig, ci din motive extrem de serioase. Potrivit unui comunicat transmis de DNA, anchetatorii investighează suspiciuni privind fapte comise între 2017 și 2025, legate de lucrări de construire și asfaltare realizate fără documente legale în sectorul 3, într-un cartier rezidențial deținut de fratele acestuia, Ionuț. Perchezițiile au avut loc în 11 locații din București și Ilfov.