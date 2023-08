Cum arată locul din parc în care a zăcut trupul Alinei, în ziua în care fata a fost înmormântată. Imagini sfâșietoare din Mangalia

În timp ce Alina era condusă pe ultimul drum în rochie de mireasă și plânsă de un sat întreg, în parcul din Mangalia, unde trupul adolescentei a zăcut fără viață, a apărut un mesaj sfâșietor. Nimeni nu-și explică de ce copila a trebuit să sfârșească așa.

Lacrimi și durere pentru Alina, fata ucisă de cea mai bună prietenă la Mangalia. Imagini emoționante au fost surprinse în parc

În urmă cu câteva zile, o crimă oribilă a șocat România. Alina Elena Ciobanu a fost ucisă chiar de cea pe care o considera cea mai bună prietenă, în camera hotelului din Mangalia unde amândouă erau venit pe vară, să lucreze.

a îndurat numeroase lipsuri, bătăi crunte din partea tatălui, dar nu-și pierduse niciodată bunătatea. Avea planuri mari de viitor, voia să termine liceul, să meargă la facultate și să-și ia permisul.

Chiar și ultimele imagini cu ea în viață au fost surprinse la un curs. însă nu a știut cum să se apere de cea a Loredanei, tânăra care i-a devenit călău.

Joi, pe data de 10 august 2023, Alina a fost condusă pe ultimul drum în localitatea natală din județul Vaslui. Tot satul a plâns-o pe copila al cărui destin a fost curmat brusc. Nu a mai apucat să îmbrace rochia de mireasă, așa cum visa. În schimb, a purtat-o în sicriu.

„Un erou care s-a stins”

În timp ce la Oșești un sobor de șase preoți oficia slujba, , și Mangalia plângea. Banca din parc, sub care trupul neînsuflețit al fetei a zăcut preț de câteva ore, până să fie descoperit, s-a umplut de lumânări.

Oameni care nu au cunoscut-o pe Alina, au vrut să-i aducă un ultim omagiu și, pe lângă flori și candele, un mesaj sfâșietor a fost scris pe o coală A4. Nimeni nu înțelege de ce Loredana a trebuit să-și ucidă prietena.

„Un erou care s-a stins. Ai murit la 18 ani. Te iubim. Poate Domnul să te iubească mult de tot. Nu te vom uita”, este o parte din mesajul scris și lăsat de cineva pe banca din Mangalia,

Loredana a recunoscut că a ucis-o pe Alina

Între timp, anchetatorii au scos de la Loredana declarații șocante. Tânăra și-a recunoscut întreaga vină, dar nu a spus și ce a determinat-o să-i ia viața prietenei sale din copilărie. Din închisoare, i-a spus mamei sale că își regretă fapta.

„În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv. Am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft şi inițial am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât. Menționez că Elena nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși și față către perete.

Menționez că eu nu am vrut să o omor. Însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. După ce am înjunghiat-o, Elenei îi curgea sânge din gură şi din rana făcută cu cuțitul. Horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mână la gură să nu se audă în celelalte camere”, a povestit tânăra acuzată pentru crima din Mangalia.