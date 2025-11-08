Cum arată lotul României U21 convocat de Costin Curelea pentru meciurile cu Finlanda și Spania. FCSB nu a dat niciun jucător

ADVERTISEMENT

România U21 se pregătește de două meciuri cruciale în campania de calificare la Campionatul European de tineret. „Micii tricolori” se află pe locul 2 în grupă și vor juca meciuri atât cu primul loc, cât și cu locul al treilea. Costin Curelea a anunțat lotul convocat pentru cele două partide

România U21, meciuri cruciale cu Spania și Finlanda

România U21 caută a patra participare consecutivă la turneul final, iar pentru acest lucru trebuie să treacă de Spania și de Finlanda. Până în acest punct, elevii lui Costin Curelea au adunat 7 puncte din primele trei etape, învingând Cipru și San Marino cu scorul de 2-0.

Totodată, și nu a obținut decât un 0-0 acasă cu Kosovo. Spaniolii conduc această grupă cu maximum de puncte, în timp ce Finlanda se află pe trei, însă cu un golaveraj uriaș după ce le-a zdrobit pe San Marino și Cipru cu 7-0, respectiv 5-0.

Cum arată lotul României U21 convocat de Costin Curelea

Cu trei zile înainte de primul meci, care va fi în deplasare împotriva Finlandei, Costin Curelea a anunțat lotul de jucători pe care se va baza în această acțiune extrem de importantă. Din selecția sa, , neavând nici măcar un nume pe lista selecționerului. Lotul arată în felul următor:

