Cum arată lotul României U21 convocat de Costin Curelea pentru meciurile cu Finlanda și Spania. FCSB nu a dat niciun jucător

România U21 se pregătește de două meciuri cruciale în campania de calificare la Campionatul European de tineret. „Micii tricolori” se află pe locul 2 în grupă și vor juca meciuri atât cu primul loc, cât și cu locul al treilea. Costin Curelea a anunțat lotul convocat pentru cele două partide
România U21 caută a patra participare consecutivă la turneul final, iar pentru acest lucru trebuie să treacă de Spania și de Finlanda. Până în acest punct, elevii lui Costin Curelea au adunat 7 puncte din primele trei etape, învingând Cipru și San Marino cu scorul de 2-0.
Totodată, Costin Curelea a început cu stângul pe banca tehnică a echipei naționale de tineret și nu a obținut decât un 0-0 acasă cu Kosovo. Spaniolii conduc această grupă cu maximum de puncte, în timp ce Finlanda se află pe trei, însă cu un golaveraj uriaș după ce le-a zdrobit pe San Marino și Cipru cu 7-0, respectiv 5-0.
Cu trei zile înainte de primul meci, care va fi în deplasare împotriva Finlandei, Costin Curelea a anunțat lotul de jucători pe care se va baza în această acțiune extrem de importantă. Din selecția sa, reiese din nou criza uriașă prin care FCSB trece în acest moment, din punct de vedere al jucătorilor de regulă, neavând nici măcar un nume pe lista selecționerului. Lotul arată în felul următor: