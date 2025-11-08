Sport

Cum arată lotul României U21 convocat de Costin Curelea pentru meciurile cu Finlanda și Spania. FCSB nu a dat niciun jucător

România U21 mai are de disputat două dueluri importante până la finalul anului 2025. Cum arată lotul convocat de Costin Curelea pentru partidele din preliminariile Campionatului European
Ciprian Păvăleanu
08.11.2025 | 15:55
Costin Curelea a anunțat lotul cu care va ataca victoria în meciurile cu Finlanda și Spania. Foto: Colaj FANATIK
România U21 se pregătește de două meciuri cruciale în campania de calificare la Campionatul European de tineret. „Micii tricolori” se află pe locul 2 în grupă și vor juca meciuri atât cu primul loc, cât și cu locul al treilea. Costin Curelea a anunțat lotul convocat pentru cele două partide

România U21, meciuri cruciale cu Spania și Finlanda

România U21 caută a patra participare consecutivă la turneul final, iar pentru acest lucru trebuie să treacă de Spania și de Finlanda. Până în acest punct, elevii lui Costin Curelea au adunat 7 puncte din primele trei etape, învingând Cipru și San Marino cu scorul de 2-0.

Totodată, Costin Curelea a început cu stângul pe banca tehnică a echipei naționale de tineret și nu a obținut decât un 0-0 acasă cu Kosovo. Spaniolii conduc această grupă cu maximum de puncte, în timp ce Finlanda se află pe trei, însă cu un golaveraj uriaș după ce le-a zdrobit pe San Marino și Cipru cu 7-0, respectiv 5-0.

Cum arată lotul României U21 convocat de Costin Curelea

Cu trei zile înainte de primul meci, care va fi în deplasare împotriva Finlandei, Costin Curelea a anunțat lotul de jucători pe care se va baza în această acțiune extrem de importantă. Din selecția sa, reiese din nou criza uriașă prin care FCSB trece în acest moment, din punct de vedere al jucătorilor de regulă, neavând nici măcar un nume pe lista selecționerului. Lotul arată în felul următor:

  • Portari
    Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);
  • Fundași
    Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt);
  • Mijlocași
    Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
  • Atacanți
    Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).
