Cum arăta lumea în 1998, anul ultimului Campionat Mondial la care a participat România

ADVERTISEMENT

România nu a mai participat la un turneu final mondial de 28 de ani, de când izbucnea războiul din Kosovo, Google tocmai era lansat, Bill Clinton „inaugura” Biroul Oval cu Monica Lewinsky, iar „Titanic” se scufunda în încasări record de 1 miliard de dolari. Din păcate, „tricolorii” și suporterii români vor mai avea de așteptat cel puțin încă patru ani pentru o participare la Campionatul Mondial.

28 de ani de la ultimul Campionat Mondial al României… și numărătoarea continuă

Naţionala României a sperat din tot sufletul să revină la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani, însă nu a reușit să treacă de Turcia la Istanbul. Ultima prezenţă a „tricolorilor” la turneul final mondial a fost ediţia Franţa 1998, când Gică Hagi a condus echipa până în optimile de finală.

ADVERTISEMENT

Au urmat ani de frustrări şi dezamăgiri, două baraje pierdute şi nu mai puţin de şase absenţe consecutive de la turneele finale. România a avut din nou șansa participării în urma barajelor, dar nu a reușit să se impună în fața naționalei lui Vincenzo Montella, cotată la 440 de milioane de euro. A trecut atât de mult timp de când România nu a mai participat la Mondiale încât lumea era pe atunci un loc cu totul diferit. FANATIK vă propune o incursiune în timp, în care să descoperim cele mai importante evenimente petrecute în anul 1998.

În urmă cu aproape trei decenii în război, acum la un pas de Campionatul Mondial

Pe data de 28 februarie 1998 a izbucnit războiul din Kosovo. KLA (Kosovo Liberation Army) a fost la început un mic grup şi s-a dezvoltat într-o adevărată armată în anii premergători, ca răspuns la discriminările autorităţilor sârbe la adresa etnicilor albanezi. Atacurile KLA au dus la un răspuns dur al Belgradului, în urma căruia a izbucnit războiul din Kosovo.

ADVERTISEMENT

Un an mai târziu, a fost negociată fără succes o pace între cele două tabere la Paris, dar nu au ajuns la un acord. NATO a intervenit pentru prima dată fără mandatul de la ONU şi a început bombardamentele în Belgrad pe 24 martie 1999. Războiul s-a încheiat pe 9 iunie 1999, cu acordul de la Kumanovo. Forţele iugoslave s-au retras din Kosovo, făcând loc forţelor NATO. Intervenţia americană în Iugoslavia rămâne una controversată, fiind fără mandat şi având ca rezultat decesul a mii de civili atât din Serbia, cât şi din Kosovo. Pe 17 februarie 2008, Kosovo şi-a declarat independenţa faţă de Serbia, în mod unilateral. România este una dintre ţările care nu recunoaşte oficial statul Kosovo nici în ziua de azi.

ADVERTISEMENT

În ciuda problemelor și a faptului că are o populație aproximativ egală cu cea a Bucureștiului, Kosovo se află la un singur pas de o participare istorică la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

Scandalul secolului la Casa Albă: Bill Clinton, aventură cu Monica Lewinsky

Preşedintele american Bill Clinton a fost implicat într-unul dintre cele mai mari scandaluri sexuale din istoria Casei Albe. A izbucnit în 1998, pe vremea când Monica Lewinsky a fost în internship la Casa Albă. Relaţiile sexuale dintre Bill şi Monica au început în 1995, când preşedintele avea 49 de ani şi subalterna sa 22.

Scandalul a făcut înconjurul lumii, fiind amplu discutat în mass-media internaţională. Ani de zile Clinton a negat. În cele din urmă, pentru a pune capăt speculaţiilor şi întregului scandal, a recunoscut totul în mod public.

ADVERTISEMENT

Anul în care s-a fondat Google şi s-a relansat Apple

1998 este anul în care a apărut Google, cel mai mare motor de căutare de pe internet. Larry Page şi Serghei Brin au creat motorul de căutare „Backrub” la Universitatea Stanford. Ca să ne facem o idee, azi Google este cotat la 3 triliarde de dolari (3.000 de miliarde). Motorul Google procesează aproximativ 100.000 de căutări în fiecare secundă. Este considerat una dintre cele mai importante invenţii din epoca modernă.

Tot în 1998, compania Apple a lansat primul iMac, computer care a contribuit la revenirea Apple după ani negri, în care compania a fost aproape de faliment. A vândut 800.000 de exemplare în primele 5 luni de la lansare, iar Apple a încheiat anul cu un profit de 300 de milioane de dolari. În doar 13 ani, din 1997 în 2010, Apple a trecut de la o companie condamnată la faliment la una care valorează miliarde.

„Titanic” a devenit primul film cu încasări de 1 miliard de dolari

Pe 19 decembrie 1997 s-a lansat celebrul film „Titanic”. Câteva luni mai târziu, a devenit primul film care ajunge la încasări de 1 miliard de dolari. Iniţial, filmul a produs 1,8 miliarde de dolari încasări, iar relansările ulterioare au contribuit la un total de 2,26 de miliarde de dolari, bugetul filmului fiind de 200 de milioane de dolari.

A câştigat 11 premii Oscar în 1998, record egalat. Celelalte filme cu 11 premii Oscar sunt „Ben-Hur” (1959) şi „Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui” (2003). Alte filme celebre lansate în 1998 au fost „Salvaţi Soldatul Ryan” şi „Armageddon”.

1998, anul în care Britney Spears a devenit un star global

Britney Spears a devenit cunoscută pe scena internaţională în 1998. Pe 23 octombrie artista a lansat single-ul „.Baby One More Time”, care a devenit rapid celebru în întreaga lume. Britney Spears a avut o ascensiune fulgerătoare datorită melodiei şi videoclipului controversat în care artista a fost îmbrăcată în şcolăriţă.

Tot în 1998, David Beckham şi Victoria şi-au anunţat logodna şi au devenit unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul mondial. Cei doi sunt împreună şi acum, la 27 de ani de la mariaj.

Franţa a câştigat pentru prima dată Cupa Mondială

Echipa antrenată de Aimé Jacquet a câştigat grupa cu maximum de puncte şi a trecut pe rând de Paraguay, Italia şi Croaţia pentru calificarea în finala Cupei Mondiale.

Ultimul act a avut loc pe Stade de France din Paris, finala fiind fără istoric. Zinedine Zidane a marcat o dublă, în minutele 27 şi 45+1. Petit a stabilit scorul final în minutul 90+3. Croatul Davor Suker a fost cel mai bun marcator al turneului final, cu 6 goluri înscrise.

România, apariţia care a şocat lumea la Cupa Mondială din 1998

România a fost în grupă cu Columbia, Anglia şi Tunisia. Dan Petrescu a lansat ideea ca în cazul în care echipa merge mai departe după primele două meciuri, toţi jucătorii să se vopsească în blond, iar selecţionerul Anghel Iordănescu să se tundă la zero. După 1-0 cu Columbia şi 2-1 cu Anglia, „tricolorii” şi-au ţinut pariul şi au „şocat” planeta la meciul cu Tunisia. Toţi au fost blonzi. Meciul s-a încheiat 1-1, egal care asigura primul loc în grupă pentru România. Croaţia a câştigat cu 1-0 prin golul lui Suker din penalty, care a trimis România acasă.

„Cu o seară înaintea meciului cu Tunisia ne-am vopsit. A plecat de la faptul că nimeni nu a avut încredere că vom trece de grupe. Am zis hai să ne calificăm şi să facem şi noi ceva. Dan Petrescu a zis să ne facem toţi blonzi şi nea Puiu să se tundă zero”, a povestit Tibor Selymes.

Lotul României la Cupa Mondială din 1998 arăta în felul următor: Portari: Dumitru Stângaciu, Bogdan Stelea, Florin Prunea; Fundași: Dan Petrescu, Cristi Dulca, Anton Doboș, Gică Popescu, Liviu Ciobotariu, Tibor Selymes, Iulian Filipescu; Mijlocași: Costel Gâlcă, Dorinel Munteanu, Gică Hagi, Lucian Marinescu, Gabi Popescu, Ovidiu Stîngă; Atacanți: Marius Lăcătuș, Viorel Moldovan, Adrian Ilie, Radu Niculescu, Ilie Dumitrescu, Gică Craioveanu.