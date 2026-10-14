Cum arată lupta la titlu în SuperLiga după 11 etape. Adrian Ilie și Cristi Balaj și-au ales favoritele

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După 11 etape din SuperLiga, lupta pentru titlu este deschisă, iar mai multe echipe au demonstrat că pot rămâne în cursa pentru primul loc. Adrian Ilie și Cristi Balaj au vorbit despre formațiile care au impresionat în acest început de sezon și au explicat de ce Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid au cel mai important rol în lupta pentru campionat. În analiza lor au intrat și U Cluj, respectiv FCSB, echipe pe care cei doi le văd capabile să conteze în partea superioară a clasamentului.

Adrian Ilie vede o luptă la titlu între Craiova, Dinamo și Rapid

Adrian Ilie consideră că Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid au argumente importante pentru a se . Fostul internațional a remarcat și evoluția lui U Cluj din partida cu Rapid, apreciind că formația ardeleană poate intra în aceeași ecuație. Adrian Ilie a atras atenția și asupra lotului Universității Craiova, despre care spune că are suficientă calitate pentru a gestiona un sezon în care trebuie să joace atât în campionat, cât și în Conference League.

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„Din punctul meu de vedere, toate trei se vor lupta la titlu: Dinamo, Rapid și Craiova. Meciul dintre U Cluj și Rapid, a dovedit că cele două echipe merită să se bată acolo sus la titlu cu Craiova și Dinamo. Am văzut un joc bun al lui U Cluj. Să nu uităm că Rapid a jucat contra unei echipe care a fost la un pas să câștige campionatul. Au și jucători buni, de aceea zic că și U Cluj va intra în lupta asta.

Craiova va fi acolo cu siguranță, depinde cât de afectată va fi de meciurile din Conference. Cu toate astea, are calitate și jucători care pot forma două echipe. Dinamo are un joc bun. Cred că în acest play-off o să intre și FCSB și CFR și să avem cel mai echilibrat campionat, să se bată patru echipe la titlu. Anul trecut au fost doar două, acum vor fi minimum trei”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cristi Balaj o vede pe Universitatea Craiova principala favorită la titlu

Cristi Balaj are o perspectivă ușor diferită și o plasează pe Universitatea Craiova pe primul loc din punct de vedere valoric. Fostul arbitru a evidențiat importanța antrenorilor în gestionarea loturilor și a oferit exemplul lui Daniel Pancu, care a mizat pe un jucător în funcție de ceea ce a observat la antrenamente. Acesta a subliniat și că Universitatea Craiova rămâne o formație puternică, chiar dacă .

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„Vorbim de echipe care au antrenori foarte buni. Sunt echipe la care antrenorul hotărăște cine joacă și o numesc și pe FCSB acum, cu Reghecampf. Vedem cât de important este ca un antrenor, care urmărește antrenamentul, să decidă cine intră în teren. Pancu, văzând performanța de la antrenamente, a decis să-l bage titular cu U Cluj și a făcut diferența. E important pentru jucător să se antreneze știind că cel care-l urmărește la antrenament decide dacă intră sau dacă va fi schimbat.

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Vorbim de Craiova, din punctul meu de vedere, care are prima șansă. A avut un meci mai puțin reușit la Miercurea Ciuc, pentru că gazdele au mai și pus probleme în a doua repriză. Craiova, Dinamo, Rapid, Universitatea Cluj și, probabil, FCSB. Asta e și ordinea din punct de vedere valoric”, a spus și Cristi Balaj.