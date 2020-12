Bianca Comănici le-a făcut o bucurie fanilor și le-a dezvăluit cum arată mama ei, cu care a făcut un vlog de la distanță. Câștigătoarea de la Puterea Dragostei a realizat un interviu de excepție cu cea care i-a dat viață.

Frumoasa brunetă este acum prezentatoare la Kanal D și a trecut prin clipe emoționante de Crăciun, când i-a luat un interviu celei mai importante persoane din viața ei.

Fanii au putut vedea cum arată mama Biancăi Comănici și i-au transmis numai gânduri bune în secțiunea de comentarii de pe YouTube.

Cum arată mama Biancăi Comănici? Câștigătoarea Puterea Dragostei a făcut vlog cu ea

Bianca Comănici le-a făcut fanilor o adevărată surpriză și i-a luat un interviu mamei ei, care a făcut dezvăluiri emoționante. Câștigătoarea show-ului matrimonial de la Kanal D a petrecut sărbătorile singură, departe de familie, însă urmează să se întoarcă acasă în curând.

„O să vin acasă, le-am spus și urmăritorilor mei că o să vin. Dar, având în vedere că lucrați de sărbători, m-am hotărât să vin după sărbători, când se mai liniștesc un pic lucrurile, să fie așa cum trebuie”, i-a spus Bianca mamei ei la WOWbiz.ro.

Cele două au vorbit despre diverse lucruri și au depănat amintiri din copilăria Biancăi. Fanii au remarcat asemănarea dintre ammă și fiică și le-au transmis numai urări de bine în comentarii.

„Ce mama frumoasă, cu trăsături fine .Sa trăiască mulți ani de acum încolo și să te bucuri de dumneaei !La mulți ani!”, „Bianca ar trebuii să-i mai faci o vizită mamei tale”, „Felicitari Bibi pt interviu, mama ta este un om minunat ,iar tu ai moștenit aproape tot de la ea, sunteți o familie frumoasă si unită”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

De ce este Bianca Comănici singură de sărbători

Bianca Comănici a ales să-și petreacă Crăciunul singură și i-a dezvăluit mamei ei și motivul care a stat la baza acestei alegeri. Anul trecut, bruneta a petrecut cu fostul iubit, Livian, iar acum a ținut să fie singură, pentru că legăturile dintre oameni se destramă.

„Am preferat Crăciunul ăsta să îl petrec singură, fără nicio persoană alături. Decât să am persoane și să îmi amintesc peste ani că am petrecut cu x și să nu avem nicio legătură emoțională, mai bine singură, suferindă, mă știi. Anul trecut a fost prima oară când am petrecut cu cineva și s-a simțit.

E o senzație diferită când ai pe cineva alături. Când ești singur nici măcar nu simți sărbătorile. Bradul ăsta l-am făcut în urma sfaturilor susținătorilor, pentru că nici n-am vrut să îmi fac brad. L-am făcut și mă simt mult mai bine. Mâncărică nu fac, că știi, nu fac mâncare tradițională”, a declarat vedeta pentru sursa citată.

Ce a spus mama Biancăi Comănici despre cariera fiicei

Mama Biancăi Comănici i-a dezvăluit fiicei ei că a plâns atunci când a aflat că fiica ei urmează să fie prezentatoare la Kanal D. Femeia a sfătuit-o să-și continue studiile în domeniu care să o ajute în carieră.

„Normal. În primul rând, este o repsonsabilitate foarte mare să ai un job de genul ăsta. Având în vedere că tu ai avut un program pe parcursul acestor doi ani, ai văzut cum stă treaba, ai avut de la cine învăța. Nu m-aș gândi că ar fi prea greu pentru tine să faci față. Numai că mai trebuiesc niște studii în domeniu care să-ți dea mai multă greutate, înțelegi? Și respect, bineînțeles”, a declarat aceasta.