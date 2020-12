Cleopatra Stratan le-a arătat fanilor o fotografie alături de mama ei, pe care aceștia o așteaptă de ani de zile, timp în care a ținut-o „ascunsă” pe femeia care i-a dat viață și despre care a vorbit foarte puțin.

Nu este vorba despre vreo problemă în familie, ci despre simplul fapt că soția lui Pavel Stratan nu își dorește să apară în public. Mai mult, nu este de acord nici ca familia ei să vorbească despre ea atunci când dau un interviu.

Urmăritorii Cleopatrei au cerut o imagine alături de mama ei, iar artista le-a făcut pe plac, însă a mențioat că este singura pe care o poate arăta publicului.

Cum arată mama Cleopatrei Stratan. Imaginea pe care fanii o așteaptă de ani de zile

Cleopatra Stratan este cunoscută încă de când avea trei ani, atunci când melodia „Ghiță” (2006) răsuna la televizor și pe toate posturile de radio. A interpretat melodii atât cu tatăl ei, Pavel Stratan, cât și cu fratele ei mai mic, Cezar (11 ani).

Nu mulți știu detalii despre mama Cleopatrei Stratan, Rodica, o prezență discretă, care nu a fost văzută niciodată la evenimentele publice alături de copiii ei. În familia lor nu există probleme, dar femeia își dorește să fie „invizibilă” și să nu aibă legătură cu viața mondenă.

Fanii au fost curioși să vadă cum arată cea care i-a dat viață tinerei cântărețe, iar Cleopatra le-a făcut pe plac, cu mențiunea că este singura fotografie pe care are voie să o facă publică: „Este singura poză în care o pot arăta pe mama”.

Relația dintre Cleopatra Stratan și mama ei

În urmă cu câteva luni, Cleopatra Stratan a explicat, în cadrul unui interviu, că are o relație foarte bună cu mama ei, doar că aceasta își dorește să fie cât mai discretă, în ciuda celebrității soțului și a copiilor.

„Relația mea cu mama este la fel de specială ca cea pe care o am cu tata, doar că eu nu vorbesc despre asta pentru că asta a fost decizia ei. Să nu apară, să nu iasă, să nu vorbim despre, și noi am acceptat. Ea oricum este peste tot cu noi, indiferent unde plecăm. Noi suntem o familie foarte „închegată”, foarte unită, mrgem peste tot împreună, când putem și unde putem. Dar atunci când avem ocazia de a merge toți împreună, atunci o facem, pentru că ne simțim cel mai bine atunci când suntem toți.

Nu prea pot să vorbesc foarte mult despre ea, pentru că nu am acordul ei, dar în mare parte pentru mine mama este cea mai bună prietenă. Întotdeauna am vorbit deschis cu ea, nu am avut nici o reținere, și cu tata la fel. Dezbatem orice discuție, probleme dacă sunt. Și părinții mei mă înțeleg foarte bine, asta poate pare un pic ciudat, dar întotdeauna s-au pus în mintea mea ca să mă înțeleagă, ca și cum am fi de o vârstă și asta cred că este un lucru foarte bun, în materie de educație.”, a declarat Cleopatra Stratan, potrivit shok.md.

Tânăra artistă s-a logosit cu Edward Sanda (23 de ani) în această toamnă, chiar în ziua majoratului ei. Iubitul a cerut-o în căsătorie, spre surprinderea tuturor, însă nu vor să se grăbească cu nunta.