Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Mulți cred că sunt surori

ADVERTISEMENT

Jaqueline Cristian are rezultate extraordinare în sport, în 2025 încasând premii impresionante. Iată cum arată mama jucătoarei de tenis cu origini românești, dar care este stabilită de ani buni în străinătate. Sunt foarte apropiate.

Jaqueline Cristian, relație specială cu mama sa

E în centrul atenției prin prisma pasiunii sale. Jaqueline Cristian este o jucătoare de tenis cu performanțe notabile, dar și cu o familie care o susține la fiecare pas. Părinții au făcut sacrificii enorme, mai ales în perioada de juniorat.

ADVERTISEMENT

Tânăra sportivă a recunoscut că se bucură de un real ajutor din partea mamei sale, Luminița. Femeia o însoțește la toate competițiile, internauții fiind extrem de curioși să o cunoască. Mulți vor să vadă cum arată, aspect care nu a fost lăsat deoparte.

În urmă cu ceva vreme tenismena de 27 de ani a împărtășit cu urmăritorii câteva imagini cu cea care a adus-o pe lume. Mulți au remarcat faptul că seamănă foarte mult, în timp ce alții au transmis că ar putea trece drept surori.

ADVERTISEMENT

Cele două au o relație foarte apropiată, Jaqueline Cristian dezvăluind la un moment dat . Jucătoarea de tenis a povestit totul într-o notă amuzantă, semn că mama sa este o persoană foarte deschisă.

ADVERTISEMENT

„Partenere în crime încă din prima zi”, a notat sportiva, pe contul de Instagram. Descrierea apare în dreptul unor imagini în care era costumată pentru o petrecere tematică. Internauții au sesizat că mama sa este o femeie elegantă.

Vopsită blond platinat și cu sprâncenele tatuate, aceasta poate trece drept o tânără. Luminița este o persoană în pas cu moda, care adoră să se machieze și să se aranjeze atunci când o însoțește pe fiica sa, Jaqueline Cristian.

ADVERTISEMENT

Ce planuri are Jaqueline Cristian pentru 2026

Jaqueline Cristian se bucură de cea mai bună clasare în clasamentul WTA din rândul jucătoarelor din România. Sportiva de 27 de ani a încasat anul acesta 1,13 milioane de dolari din premiile câștigate la turnee. Așadar,

În 2026 are planuri uriașe și vrea să urce mai sus în topul mondial. Dezvăluirea a fost făcută de Marius Copil, alături de care va avea o colaborare strânsă în perioada următoare. În cazul în care nu va suferi nicio accidentare are mari șanse ca dorința să i se îndeplinească.

„E o perioadă de probă. Deocamdată nu putem spune că este o colaborare. Încercăm, e o perioadă de încercare în momentul ăsta de pregătire înainte de turnee. Știu că ea își dorește să mai adauge pe cineva în echipa ei.

Suntem în perioada de probă. Vom vedea pentru 2026 dacă îi place cum lucrez. Dacă e totul ok, să vedem ce ne rezervă 2026. Eu de anul ăsta i-am spus: «Îmi place foarte mult cum joci și cred că o să spargi Top 50».

Mă bucur că s-a adeverit, că a fost sănătoasă. Îmi place mult că e super-serioasă, se antrenează bine, caută să își mărească echipa, să facă totul pentru a ajunge cât mai sus.

Dacă va continua așa, eu zic că anul viitor poate ajunge între primele 20”, a declarat Marius Copil, despre jucătoarea de tenis româncă Jaqueline Cristian, într-un interviu pentru .