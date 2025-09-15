Cum arată mama lui Ladislau Boloni. Ilona a împlinit recent 101 ani. „Este un lucru extraordinar”

A fost mare sărbătoare în familia lui Ladislau Boloni. Mama antrenorului român a împlinit 101 ani, iar acesta a fost un moment special. În curând, Ilona Boloni va fi sărbătorită de întreaga familie așa cum se cuvine.

Cum arată mama lui Ladislau Boloni la cei 101 ani ai săi

Ladislau Boloni și-a celebrat recent mama. , depășind cu brio borna de 100 de ani de viață. Ajunsă la frumoasa vârstă de 101 ani, viața Ilonei nu a fost deloc una ușoară, însă toate experiențele au adus-o în punctul din prezent.

Pentru , Ladislau Boloni a povestit că mama lui va fi sărbătorită așa cum merită. Întreaga familie se va întâlni pe 13 septembrie în Ungaria, pentru a o celebra pe Ilona Boloni.

„Este un lucru extraordinar. Îi vom marca aniversarea pe 13 septembrie, în Ungaria, atunci când se reunește toată familia.”, a spus Ladislau Boloni pentru sursa menționată.

Antrenorul român vorbește zilnic cu mama sa

În prezent, Ilona Boloni locuiește la Hernand alături de Istvan Boloni, fratele mai mare al lui Ladislav. De-a lungul timpului, Ilona a demonstrat că este o femeie cu o putere de fier și, în ciuda grelelor încercări, a avut mereu grijă de cei doi băieți ai săi. Ladislau Boloni a declarat de multe ori că Ilona este cel mai important sprijin din viața lui.

Pe îi desparte o distanță considerabilă, antrenorul locuind în Franța, în timp ce Ilona stă în Ungaria. Totuși, cei doi au obiceiul de a vorbi zilnic la telefon și de a povesti minute în șir. Acum, Ladislau abia așteaptă să ajungă în Ungaria să o vadă și să o serbeze pe cea care i-a dat viață.

Ilona Boloni a rămas văduvă și i-a crescut singură pe cei doi copii

Ilona Boloni nu a avut deloc o viață ușoară. Femeia a rămas văduvă cu doi copii, după ce soțul ei s-a stins din viață la 52 de ani. Bărbatul a făcut hemoragie cerebrală în timpul unui meci de-ale lui Loți. Trei zile mai târziu, tatăl lui Ladislau a murit, lăsând în urmă o familie îndurerată.

„Tata iubea fotbalul, era înnebunit! Venea tot timpul la stadion. Aveam joc la Târnăveni. Tata a făcut hemoragie cerebrală în timpul unui meci în care am marcat patru goluri, iar după trei zile a murit! Avea probleme cu tensiunea.

Tata în tribune, eu pe teren, și la o aruncare de la margine ne-am întâlnit privirile, parcă ar fi vrut să spună ceva. În a doua repriză, cineva strigă la mine să vin: ‘Laci, tatăl tău e beat’. Niciodată tata nu a fost beat. Ies repede afară, sar peste gard și îl văd căzut pe pământ. Au chemat ambulanța, l-au dus la spital și s-a constatat că a suferit un accident vascular cerebral grav.”, a povestit Ladislau Boloni, pentru

Pentru a-i crește pe cei doi băieți ai săi, Ladislau și Istvan, Ilona Boloni a muncit la Târnăveni. Aceasta confecționat mingi de cauciuc pentru fotbal, iar când ajungea acasă, avea grijă de familie, inclusiv de socrul ei bolnav.

Nu doar viața de familie a fost grea pentru Ilona Boloni, ci și copilăria a fost marcată de greutăți. Tatăl ei a fost executat în 1949, iar mama sa a fost trimisă să facă muncă forțată pe șantierul Canalului Dunăre-Marea Neagră.