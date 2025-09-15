Cum arată mama lui Ladislau Boloni. Ilona a împlinit recent 101 ani. „Este un lucru extraordinar”

A fost mare sărbătoare în familia lui Ladislau Boloni. Mama antrenorului român a împlinit 101 ani, iar acesta a fost un moment special. În curând, Ilona Boloni va fi sărbătorită de întreaga familie așa cum se cuvine.
Ladislau Boloni și-a celebrat recent mama. Ilona Boloni a împlinit pe 6 septembrie 101 ani, depășind cu brio borna de 100 de ani de viață. Ajunsă la frumoasa vârstă de 101 ani, viața Ilonei nu a fost deloc una ușoară, însă toate experiențele au adus-o în punctul din prezent.
Pentru golazo.ro, Ladislau Boloni a povestit că mama lui va fi sărbătorită așa cum merită. Întreaga familie se va întâlni pe 13 septembrie în Ungaria, pentru a o celebra pe Ilona Boloni.
„Este un lucru extraordinar. Îi vom marca aniversarea pe 13 septembrie, în Ungaria, atunci când se reunește toată familia.”, a spus Ladislau Boloni pentru sursa menționată.
În prezent, Ilona Boloni locuiește la Hernand alături de Istvan Boloni, fratele mai mare al lui Ladislav. De-a lungul timpului, Ilona a demonstrat că este o femeie cu o putere de fier și, în ciuda grelelor încercări, a avut mereu grijă de cei doi băieți ai săi. Ladislau Boloni a declarat de multe ori că Ilona este cel mai important sprijin din viața lui.
Pe Ladislau Boloni și pe mama lui îi desparte o distanță considerabilă, antrenorul locuind în Franța, în timp ce Ilona stă în Ungaria. Totuși, cei doi au obiceiul de a vorbi zilnic la telefon și de a povesti minute în șir. Acum, Ladislau abia așteaptă să ajungă în Ungaria să o vadă și să o serbeze pe cea care i-a dat viață.
Ilona Boloni nu a avut deloc o viață ușoară. Femeia a rămas văduvă cu doi copii, după ce soțul ei s-a stins din viață la 52 de ani. Bărbatul a făcut hemoragie cerebrală în timpul unui meci de-ale lui Loți. Trei zile mai târziu, tatăl lui Ladislau a murit, lăsând în urmă o familie îndurerată.
„Tata iubea fotbalul, era înnebunit! Venea tot timpul la stadion. Aveam joc la Târnăveni. Tata a făcut hemoragie cerebrală în timpul unui meci în care am marcat patru goluri, iar după trei zile a murit! Avea probleme cu tensiunea.
Tata în tribune, eu pe teren, și la o aruncare de la margine ne-am întâlnit privirile, parcă ar fi vrut să spună ceva. În a doua repriză, cineva strigă la mine să vin: ‘Laci, tatăl tău e beat’. Niciodată tata nu a fost beat. Ies repede afară, sar peste gard și îl văd căzut pe pământ. Au chemat ambulanța, l-au dus la spital și s-a constatat că a suferit un accident vascular cerebral grav.”, a povestit Ladislau Boloni, pentru Nemzeti Sport.
Pentru a-i crește pe cei doi băieți ai săi, Ladislau și Istvan, Ilona Boloni a muncit la Târnăveni. Aceasta confecționat mingi de cauciuc pentru fotbal, iar când ajungea acasă, avea grijă de familie, inclusiv de socrul ei bolnav.
Nu doar viața de familie a fost grea pentru Ilona Boloni, ci și copilăria a fost marcată de greutăți. Tatăl ei a fost executat în 1949, iar mama sa a fost trimisă să facă muncă forțată pe șantierul Canalului Dunăre-Marea Neagră.