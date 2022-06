Cum arată mama Nataliei Mateuț. Mădălina nu își arată deloc vârsta: „Superbă”

Cum arată mama Nataliei Mateuț. Prezentatoarea de la Antena 1. Vedeta a postat o imagine alături de aceasta pe rețelele de socializare.

Cum arată mama Nataliei Mateuț. Mădălina pare foarte tânără

Nu de puține ori i s-a spus Nataliei Mateuț că mama ei arată mai degrabă ca o soră pentru ea, deoarece are o înfățișare foarte tânâră.

ADVERTISEMENT

Mădălina Mateuț este mama vedetei TV, iar conform ultimei postări făcute de pe rețelele de socializare, cele două se bucură de timpul petrecut împreună, la malul mării.

„Cu mama”, a fost descrierea pusă de Natalia Mateuț la imaginea cu cea care i-a dat viață.

Și fanii au remarcat că mama Nataliei Mateuț pare foarte tânără în imaginea respectivă, așa că au lăsat comentarii de apreciere la adresa acesteia.

ADVERTISEMENT

„Ce mama tânără ai”, i-a scris un fan de pe rețelele de socializare Nataliei Mateuț.

„Ai o mamă superbă! Să vă trăiască! Să fiți sănătoase și fericite, toate trei, și sora ta!”, a mai scris alt fan.

Natalia Mateuț are părinți cu o situație materială bună

a locuit prima parte a vieții ei departe de țară, în Italia și Spania, și au revenit în țară când ea avea deja șase ani.

ADVERTISEMENT

Nu i-a lipsit niciodată nimic și părinții ei s-au asigurat mereu că are cele mai bune condiții. Tatăl ei, fotbalistul Dorin Mateuț, câștiga foarte bine, așa că familiei lui nu i-a lipsit nimic.

„La 6 ani am venit în România, unde am urmat o grădiniță italiană și mai apoi un liceu bilingv spaniol, la 18 ani am primit o mașină bună și aveam o educație frumoasă.

ADVERTISEMENT

Nu mi-a lipsit niciodată nimic, însă din momentul în care am început să muncesc la 20 ani, ai mei m-au lăsat să mă descurc și singură, lucru care m-a ajutat enorm.

ADVERTISEMENT

În felul acesta, le-am demonstrat alor mei că pot și pe picioarele mele. Însă singură, de fapt, nu am fost niciodată”, povestea Natalia Mateuț pentru .