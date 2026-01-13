Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria”

ADVERTISEMENT

Turneul dotat cu premii în valoare de 30.000 de dolari a fost o miză importantă pentru Andreea Prisăcariu. Iată cum arată mâna jucătoarei de tenis, după finala din Antalya. Sportiva de 25 de ani a luptat aproape 4 ore.

Andreea Prisăcariu, imagini cu mâna sângerând după competiția din Antalya

Andreea Prisăcariu este clasată pe locul 510 WTA, însă demonstrează că tenisul nu este doar o pasiune. Vedeta supranumită „rebela tenismului românesc” a reușit să impresioneze în finala turneului ITF de la Antalya (W35).

Românca care s-a impus după circa patru ore de joc (3 h 49 min), la prima sa confruntare cu Martinez Cirez (24 ani, 437 WTA). A salvat nu mai puţin de cinci mingi de meci în setul al doilea, însă meciul și-a pus amprenta asupra sa.

Tânăra jucătoare de tenis care le-a arătat internauților imagini neașteptate după confruntare. Aceasta nu a ascuns faptul că a luptat până la sânge, la propriu. Mâna sa are o rană care se va vindeca greu.

În plus, Andreea Prisăcariu le-a arătat fanilor din social media racheta plină cu pete de sânge. Jucătoarea de tenis este recunoscătoare pentru parcursul său și pentru trofeul câștigat în Antalya. Acesta este al şaptelea titlu ITF obţinut de sportivă.

„Nu contează cât de tare lovești, ci cât de mult poți fi lovit și mergi înainte. Cât de mult poți îndura și să mergi înainte. Așa se face victoria. Sunt recunoscătoare din tot sufletul pentru această săptămână.

Mulțumesc Doamne pentru dragoste! Mulțumesc, Askim că ai fost alături de mine în toate astea! Mulțumesc,familiei mele pentru că mă susține necondiționat”, a transmis Andreea Prisăcariu, pe contul de .

Ce reacții a primit de la fani Andreea Prisăcariu

Jucătoarea de tenis a ținut să le mulțumească inclusiv susținătorilor din social media, din întreaga lume. Andreea Prisăcariu a subliniat că a simțit aprecierea profundă a celor care o urmăresc, precum și dragostea acestora.

De asemenea, sportiva a trimis laude pentru echipa ce o coordonează. Toată munca și eforturile depuse până acum nu au fost în zadar, dovadă că a obţinut cel mai important titlu din carieră, după ce a salvat 5 mingi de meci.

„Mulțumesc mie pentru că am rezistat indiferent de durere și dezamăgiri”, a completat tenismena, pe aceeași rețea de socializare, după ce a învins-o pe spaniola Carlota Martinez Cirez, cu 2-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4).

A primit numeroase mesaje din partea fanilor. „Felicitări, suflete”, „Super mândru”, „Puterea roșului” sau „Mult succes mai departe”, sunt doar o mică parte dintre comentariile primite de Andreea Prisăcariu.